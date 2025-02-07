Россельхозбанк увеличивает льготную поддержку аграриев Самарской области

07.02.2025 12:13 Читали 20

В 2025 году Самарский региональной филиал уже направил 36 заявок на сумму 1,98 млрд рублей на получение льготного кредитования в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Особенное внимание банк уделит поддержке среднего, малого и микробизнеса. Об этом заявил директор Самарского регионального филиала РСХБ Раиль Багдалов.

"Мы всегда поддерживали сельское хозяйство Самарской области и продолжаем это делать в 2025 году. В условиях высокой ключевой ставки, когда возможно снижение объёмов кредитования другими банками, мы готовы увеличивать объемы льготного кредитования, так как понимаем долю своей ответственности за своевременное финансирование посевной", — отмечает директор Самарского регионального филиала РСХБ Раиль Багдалов.

В 2024 года Самарский филиал предоставил агросектору более 32 млрд рублей, в том числе более 14 млрд по льготной ставке. По сравнению с предыдущим годом показатели выросли на 92% и 11% соответственно. Основная доля льготного кредитования приходится на сезонно-полевые работы — более 23 млрд рублей, из которых более 13 млрд рублей выделены на льготных условиях.

При непосредственной поддержке РСХБ в 2024 году реализован крупный инвестиционный проект группы компаний "ЭФКО" на территории Самарской области. 11 млрд рублей направлено на финансирование комбината пищевых продуктов, при этом создано порядка 700 рабочих мест. Кроме того, 88 млн рублей направлено на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования 51 предприятия АПК Самарской области, что позволило обновить аграриям парк рабочей техники.

В целом за 2024 год РСХБ предоставил агросектору России более 2,05 трлн рублей, увеличив выдачи на 21,5% к аналогичному периоду 2023 года. Каждый третий рубль аграрии получили на льготных условиях — 717,4 млрд рублей, прирост за год — на 27,4%.

На сезонные работы РСХБ выделил 849,8 млрд рублей (+3,3%), в том числе свыше половины — 432,3 млрд рублей — по льготной ставке (+36,1%).