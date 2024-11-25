Страховой Дом ВСК застраховал гражданскую ответственность ГОУП "Мурманскводоканал"

25.11.2024 13:53 Читали 6

Мурманский филиал Страхового Дома ВСК застраховал по ОСОПО ГОУП "Мурманскводоканал".

Срок страхования — до октября 2025 года. Стоимость контракта составила около 200 тысяч рублей.

Право застраховать объекты компании ВСК получила в результате тендера, в котором также принимали участие ведущие игроки страхового рынка.

ГОУП "Мурманскводоканал" является постоянным клиентом ВСК, ранее были заключены еще несколько договоров, включая страхование опасных объектов.

Государственное областное унитарное предприятие "Мурманскводоканал" — организация, основным видом деятельности которой является забор, очистка и распределение воды. Дополнительно "Мурманскводоканал" занимается передачей электроэнергии и технологичным присоединением к распределительным электросетям, торговлей электроэнергией, производством, передачей и распределением пара и горячей воды, кондиционированием воздуха.