Страховой Дом ВСК будет развивать преференциальные территории для инвесторов в Иркутской области

14.09.2023 16:51 Читали 17

Страховой Дом ВСК и АО "Корпорация развития Иркутской области" заключили соглашение о сотрудничестве в целях содействия реализации политики по поддержке и развитию преференциальных территорий для инвесторов в Иркутской области.

Документы о партнерстве на площадке Восточного экономического форума 2023 года подписали Заместитель Генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК Вера Гезердава и Александр Лаутин Генеральный директор АО "Корпорация развития Иркутской области".

В рамках соглашения компании будут содействовать улучшению инвестиционного климата и преодолению бюрократических барьеров в Иркутской области, повышать эффективность и доступность страховых продуктов для реализации инвестиционных проектов. В рамках соглашения планируется снижение рисков долгосрочного кредитования субъектов предпринимательства и развитие информационно-технологического сотрудничества для совершенствования нормативно-правовой базы и практики взаимодействия федеральных, региональных органов исполнительной власти и страховых организаций. Помимо этого, ВСК организует информирование компаний-партнеров и резидентов преференциальных территорий для инвесторов о страховых продуктах, применяемых при страховании объектов и рисков.

Также Страховой Дом ВСК заключил соглашения о сотрудничестве с Правительством Амурской области, союзом "Торгово-промышленная палата Сахалинской области" и союзом "Торгово-промышленная палата Республики Саха". Соглашения со стороны новых партнеров подписали Петр Пак, Заместитель председателя Правительства Амурской области, Галина Дзюба, Президент союза "Торгово-промышленная палата Сахалинской области" и Марина Богословская, Президент союза "Торгово-промышленная палата Республики Саха".

Сотрудничество с данными организациями будет направлено на решение задач социально-экономического развития Амурской и Сахалинской областей при помощи обеспечения доступности и эффективности страховых продуктов и услуг на преференциальных территориях этих субъектов.

"Страховой Дом ВСК вносит весомый вклад в поддержку и развитие преференциальных территорий, способствуя процветанию инвестиционных проектов и регионов России. Мы уверены, что совместные усилия с нашими новыми партнерами из Иркутской, Амурской и Сахалинской областей создадут благоприятные условия для улучшения инвестиционного климата и качества жизни людей в этих регионах", — отметила Вера Гезердава, Заместитель Генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

"Заключенное между нами соглашение актуально как никогда, — подчеркнул Александр Лаутин. — Количество инвестиционных проектов в Иркутской области неуклонно растет, а вместе с ним — потребность инвесторов в надежной и качественной страховой поддержке. Военная страховая компания — одна из самых известных в нашей стране, и, я уверен, сотрудничество с ней не только существенно снизит инвестиционные риски предпринимателей в Иркутской области, но и будет способствовать дальнейшему росту деловой активности в регионе".

"Стороны выработали совместный план работы по оказанию содействия реализации политики по поддержке и развитию преференциальных территорий для инвесторов в Сахалинской области. Речь идет о страховании рисков компаний, лизинговых операций, которые сегодня востребованы инвесторами и начинающими предпринимателями. В рамках подписанного соглашения также будем вести страхование семейных бизнесов и оказывать помощь предпринимателям в реализации новых проектов через кредитование", — отметила Галина Дзюба.