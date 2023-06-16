ВСК и Национальный Центр ГЧП разработают типовые страховые продукты для снижения затрат, связанных с предоставлением обеспечения инвесторами в ГЧП-проектах

16.06.2023 17:27 Читали 19

Страховой Дом ВСК и Национальный Центр ГЧП заключили соглашение по совместному развитию продуктов в сфере страхования. В рамках партнерства будут проработаны вопросы по масштабированию практики предоставления договоров страхования концессионерами и частными партнерами в качестве формы обеспечения в ГЧП-проектах.

Документ о партнерстве на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2023 года подписали Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и Генеральный директор Национального Центра ГЧП Павел Селезнев.

Участники соглашения совместно проработают условия и требования к специальным страховым продуктам, которые упростят и позволят сократить затраты частных партнеров и концессионеров на обеспечение исполнения условия ГЧП-соглашений, а также разработают оптимальные бизнес-процессы, связанные с подготовкой, рассмотрением и одобрением заявок на получение инвесторами таких страховых продуктов, которые будут оцифрованы на платформе "Росинфра". Помимо этого, ВСК окажет консультационную и информационную поддержку Национальному Центру ГЧП по вопросам страхования на этапе заключения и реализации ГЧП-соглашений.

"Концессии — важная часть экономики государства. Благодаря активному развитию концессионных отношений возможно привлечение крупных инвестиций в социально важные проекты, — отметил Александр Тарновский. — Сотрудничество между Страховым Домом ВСК и Национальным Центром ГЧП позволит создать благоприятные условия для развития и реализации инвестиционных проектов с участием государства, и обеспечить эффективную защиту интересов всех сторон. Наше партнерство — важный шаг в развитии страховой отрасли и укреплении отношений между государством и частным сектором.

"Расширение практики использования страхования как формы обеспечения по ГЧП-проектам, во-первых, позволит сократить издержки бизнеса, связанные с заключением концессионных соглашений и соглашений о ГЧП, во-вторых, за счет выработки и продвижения "стандартов" в данной сфере, такие продукты позволят лучше защитить государства в ГЧП-проектах. Мы совместно с ВСК мы намерены сформировать страховые продукты, максимально учитывающие ситуацию на рынке и требования всех его основных участников и предложить их участникам рынка на наших информационных ресурсах, в том числе на платформе "Росинфра", — прокомментировал Павел Селезнев.