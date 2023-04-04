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На электросамокаты приходится треть травм, получаемых на средствах индивидуальной мобильности

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По данным Страхового Дома ВСК, каждый третий пострадавший во время езды на средстве индивидуальной мобильности (СИМ) — водитель электросамоката. 34% из всех обращений по страховым случаям в весенне-летний период приходится именно на самокатчиков.

Чаще всего лихачи на электросамокатах отделываются ушибами, но нередко встречаются переломы рук в результате падений. В 37% случаев травмы получают граждане от 30 до 40 лет, причем большинство из них — мужчины (59%). Это объясняется тем, что представители сильного пола чаще пренебрегают средствами безопасности и нарушают правила дорожного движения.

Абсолютное большинство происшествий приходится на традиционно самое популярное средство индивидуальной мобильности — велосипеды (55% всех инцидентов). Чаще всего велосипедисты травмируются, падая с двухколесного транспорта, но в 7% случаев веломаны оказываются сбитыми автомобилями, причем нередко — на пешеходном переходе. 41% повреждений на двухколесном транспорте получают велосипедисты от 30 до 40 лет, еще 25% травм диагностируют у детей и подростков до 18 лет. Женщины на велосипедах более осторожны, поэтому попадают в неприятные ситуации лишь в 14% случаев.

Также в весенне-летний сезон часто травмы получают любители гироскутеров (5%), роликов (3%) и скейтбордов (2%).

Больше всего обращений в травмпункты было зафиксировано в Пермском крае — 18% всех пострадавших на СИМ. 20,7% из них — травмированные велосипедисты, среди которых данный регион — самый травмоопасный. Реже веломаны попадают в происшествия в Алтайском крае — 13,8%. Среди самокатчиков 17,2% ЧП приходится на Пермский регион. Примерно столько же любителей электросамокатов получают повреждения в Курганской (17,6%) и Томской (17%) областях.

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Новости

Назад. 04 апреля 2023 Вперед.
На электросамокаты приходится треть травм, получаемых на средствах индивидуальной мобильности
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