Двое тольяттинцев получили сроки за жестокую расправу над 91-летней женщиной и ее дочерью-инвалидом

28.10.2022 15:30 Читали 29

В Тольятти осудили двух местных жителей, которых признали виновными в разбое, убийстве, покушении на убийство и грабеже. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В сентябре 2020 г. санитар, занимавшийся перевозкой лежачих больных, выяснив, что в квартире на ул. Мира живут 91-летняя женщина и ее дочь-инвалид, решил ограбить их и предложил другу поучаствовать в преступлении.

9 декабря 2020 г. мужчины выкрутили лампочки в подъезде жертв, после чего один из них проник в квартиру через открытую дверь, а второй остался сторожить вход.

Одна из женщин заметила грабителя и закричала. Налетчик несколько раз ударил ее кухонным ножом. В итоге женщина скончалась. Вторая жертва получила 14 ножевых ранений, но врачам удалось ее спасти. Думая, что обе потерпевшие мертвы, тольяттинец забрал их деньги и ценные вещи.

Суд назначил одному мужчин 18 с половиной лет лишения свободы в колонии строго режима, второму - три с половиной года колонии общего режима.