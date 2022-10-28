Двое тольяттинцев получили сроки за жестокую расправу над 91-летней женщиной и ее дочерью-инвалидом

В сентябре 2020 г. санитар, занимавшийся перевозкой лежачих больных, выяснив, что в квартире на ул. Мира живут 91-летняя женщина и ее дочь-инвалид, решил ограбить их и предложил другу поучаствовать в преступлении.
9 декабря 2020 г. мужчины выкрутили лампочки в подъезде жертв, после чего один из них проник в квартиру через открытую дверь, а второй остался сторожить вход.
Одна из женщин заметила грабителя и закричала. Налетчик несколько раз ударил ее кухонным ножом. В итоге женщина скончалась. Вторая жертва получила 14 ножевых ранений, но врачам удалось ее спасти. Думая, что обе потерпевшие мертвы, тольяттинец забрал их деньги и ценные вещи.
Суд назначил одному мужчин 18 с половиной лет лишения свободы в колонии строго режима, второму - три с половиной года колонии общего режима.