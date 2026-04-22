Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Подработка внедрила двух новых ИИ-помощников

Авито Подработка запустила два новых ИИ-инструмента: чат-бота для работы с откликами и голосового ассистента для обзвона потенциальных исполнителей. Это поможет более эффективно взаимодействовать с исполнителями. ИИ-колл-центр уже обработал свыше 1,2 млн заявок за год, а также демонстрирует более высокий уровень дозвона — 61% против 45% у живого колл-центра.

Для сравнения, живой колл-центр при объеме около 15 тыс. заявок обеспечивает порядка 1% закрытых смен и требует пропорционального увеличения числа операторов при росте нагрузки.

Кроме того, эксперты Авито Подработки внедрили ИИ-помощника для работы с откликами исполнителей. Он автоматически вступает в диалог с пользователями после отклика, уточняет нужные данные, помогает с навигацией по сервису и отвечает на возникающие вопросы. По данным сервиса, использование ИИ-бота в работе с откликами увеличило конверсию из заявки в бронь смены в два раза — с 5% до 10%. В дальнейшем Авито Подработка планирует масштабировать это решение: следующим этапом станет интеграция бота с СМС и мессенджерами. Это должно дополнительно повысить скорость коммуникации и конверсию в выход на смену.

"Самая дорогая проблема в подработке — это незакрытая смена: один невыход исполнителя напрямую бьет по выручке бизнеса и качеству сервиса. Именно эту задачу сегодня решает ИИ. Он быстрее и дешевле классического колл-центра связывается с исполнителями, объясняет условия, снимает барьеры и доводит до выхода на смену. На уровне рынка ИИ переводит экономику временной занятости в более управляемую систему, где спрос и предложение быстрее находят друг друга в реальном времени, а платформа может обеспечить высокий уровень закрытия смен за счет более точного прогнозирования, персонализированного подбора и автоматизированной коммуникации. Это меняет правила игры: компании получают более предсказуемый результат, а исполнители — более стабильный доход и понятные условия. В долгосрочной перспективе это будет способствовать стандартизации рынка подработки, а также росту его прозрачности и эффективности", — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка".

Для исполнителей внедрение ИИ — это прежде всего упрощение пути от интереса к подработке до первой смены и, как следствие, возможность быстрее начать зарабатывать. Один из ключевых барьеров на этом этапе — необходимость быстро разобраться в условиях, выбрать подходящую смену и пройти первые шаги без лишних сложностей. ИИ помогает решить эту задачу за счет персонализированных рекомендаций, проактивной коммуникации — через звонки и чат-боты, — а также поддержки в процессе адаптации и разъяснения правил сервиса. В результате исполнители быстрее находят подходящие смены и лучше понимают ожидания сервиса. Дополнительно ИИ повышает прозрачность: он помогает исполнителям увидеть релевантные смены, объясняет бонусы и упрощает принятие решений, что напрямую способствует росту доверия пользователей.

Внедрение ИИ — это глобальный тренд: по оценкам McKinsey, более 30% рабочих задач могут быть автоматизированы к 2030 году. Международные платформы по поиску подработки и компании в сфере HR-технологий уже используют генеративный ИИ для найма, координации смен и удержания исполнителей. Такие решения помогают быстрее находить людей под конкретные задачи, снижать долю невыходов и опозданий, а также автоматизировать коммуникацию и адаптацию. Для бизнеса, особенно в ретейле и логистике, это критично: стоимость одного невыхода на смену напрямую влияет на выручку и клиентский опыт.

Авито Подработка фиксирует стабильный рост спроса на исполнителей по большинству направлений частичной занятости. Особенно активно растет число размещенных смен в сфере такси и пассажирских перевозок — за год оно увеличилось в 2,4 раза (+142%), а в доставке, грузоперевозках и логистике — в 2,3 раза (+125%). Такое масштабирование напрямую увеличивает нагрузку на обработку заявок и коммуникацию с исполнителями.

При кратном росте числа размещаемых смен ручные процессы перестают быть эффективными — как с точки зрения скорости, так и с точки зрения экономики. Автоматизация позволяет стабильно обрабатывать сотни тысяч заявок, поддерживать конверсию в бронь и выход на смену, одновременно снижая операционные затраты.

Карьера в ИИ-эпоху: "Ростелеком Лицей" запустил более 20 онлайн-курсов по цифровым специальностям

<a href="https://lc.rt.ru/" target="_blank">Образовательная платформа "Ростелеком Лицей"</a> представляет 24 онлайн-курса по популярным цифровым направлениям — программированию, нейросетям, разработке игр и робототехнике. Материалы для школьников в возрасте 11-17 лет разработаны ведущими преподавателями страны специально для "Лицея".

Антон Ананьев: "Создание собственных цифровых платформ невозможно без интеграции образования и бизнеса"

Российская промышленность нуждается в импортонезависимом инженерном программном обеспечении. Одним из лидеров разработки таких цифровых платформ является компания "АСКОН". Каковы особенности этих решений? Какие преимущества они дают предприятиям? И почему важно сосредоточиться на подготовке цифровых инженеров? На эти и другие вопросы в интервью "Цифре" ответил управляющий директор "АСКОН-Самара" Антон Ананьев.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

"Цербер" остановит биологическое оружие: на Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы <a href="https://wink.ru/seasons/smersh-4-sezon-2-year-2026" target="_blank">"Операция "Цербер"</a> (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Облсуд отклонил жалобу на приговор напавшим на депутата Госдумы Михаила Матвеева

Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы по уголовному делу в отношении Мусурова М., Багирова А. и Бохирова Н. и оставил без изменений приговор Промышленного районного суда Самары. Об этом сообщает объединенная пресс-служба самарских судов.

"Команда, тренировки и сцена — это моя жизнь" — Елизавета Пыльнова о студенчестве в ПГУТИ

Елизавета Пыльнова учится на четвертом курсе факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций на специальности "Прикладная информатика". За годы учебы она не только погрузилась в мир ИT и аналитики, но и стала активным участником жизни университета: капитаном сборной по фитнес-аэробике, лауреатом областного конкурса "Студент года", победительницей конкурса "Мисс ПГУТИ" и волонтером в многочисленных проектах. Мы встретились с Елизаветой, чтобы узнать, как ей удается совмещать учебу, спорт, студенческие проекты и участие в конкурсах, и что помогает ей оставаться мотивированной и дисциплинированной.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

