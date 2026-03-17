Авито: образовательная программа "ПредприниМАМА" выходит в регионы

Компания оценивала участниц, которые не только прошли обучение, но и запустили свой бизнес на площадке, среди критериев оценки было количество сделок, качество оформления профиля, отзывы и рейтинг продавца.

"Прошедший онлайн-трек показал невероятную целеустремленность и вовлеченность участниц. Мы наблюдали, с каким старанием девушки подходили к изучению материалов, глубоко погружались в теорию и сразу применяли полученные знания на практике. Впечатляет разнообразие сфер, в которых мамы запускают свои проекты: от креативных индустрий и консалтинга до клининговых агентств, ремонта и установки окон. Участницы смело ломают стереотипы, а наша задача как партнера — предоставить им удобные цифровые инструменты, чтобы эти бизнес-идеи находили своих клиентов и успешно масштабировались", — прокомментировала руководитель департамента продаж Авито Услуг Надежда Захарова.

Тренд на активное вовлечение женщин в бизнес подтверждает и аналитика платформы. По данным Авито Услуг, за последний год число женщин в возрасте от 18 до 40 лет, развивающих свое дело на площадке, увеличилось на 7%. Все больше предпринимательниц выбирают цифровую экономику: быстрее всего растет число специалистов в IT, дизайне, маркетинге и организации мероприятий.

"Авито по праву можно назвать площадкой с женским лицом. Многие наши предпринимательницы начинали с продажи личных вещей в качестве частных продавцов. Постепенно, набираясь опыта и уверенности, они превращались в настоящих профессионалов бизнеса на нашей платформе. При этом в 2025 году мы зафиксировали стремительный рост их активности в таких консервативных сегментах, как готовый бизнес (+77%), автосервисы (+37%), запчасти и аксессуары (+30%). Это наглядно демонстрирует: деление товарных категорий на "мужские" и "женские" постепенно уходит в прошлое", — отметила руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Товаров Татьяна Грибанова.

Бесплатное дистанционное обучение было разработано специально для женщин с несовершеннолетними детьми и мам в декретном отпуске, желающих открыть свое дело или масштабировать существующий бизнес. Проект вызвал огромный интерес: было получено около 6 тыс. заявок со всей страны. Около тысячи участниц успешно освоили программу, получив фундаментальные знания и прикладные навыки. Выданные им сертификаты дадут дополнительные баллы при подаче заявки в основную программу "Мама-предприниматель".

Логичным продолжением успешного онлайн-обучения станет выход программы в офлайн, чтобы участницы могли закрепить знания на практике. Авито Товары и Авито Услуги стали партнером первых региональных мероприятий "ПредприниМАМА" в Воронеже и Ростове-на-Дону.

В рамках региональных сессий эксперты Авито подготовили интенсивную практическую программу. Специалисты проведут кейс-сессию о трендах платформы, а также организуют "живой" разбор аккаунтов участниц с персональными рекомендациями по визуальному оформлению, созданию продающих описаний и грамотному ценообразованию.

Ранее Авито совместно с Минэкономразвития презентовали комплексное исследование по женскому предпринимательству в России. Аналитический обзор показывает, как растет число женщин в бизнесе, какие направления они выбирают и какую роль в этом играет цифровая среда.