Каждый третий житель ПФО изучает отзывы в Интернете перед покупкой лекарств

Чаще всего лекарства и БАДы покупают один-два раза в месяц - так ответили 30% опрошенных, еще 21% - раз-два в квартал. Каждый пятый (21%) берет препараты, только когда заболит. Интересно, что женщины покупают лекарства и БАДы чаще мужчин: 32% приобретают препараты раз-два в месяц, среди мужчин - 26%.

При выборе лекарств и БАДов половина (51%) опрошенных в первую очередь ориентируются на рекомендацию врача. Цена важна для 46%, советы друзей и родных - для 28%. Каждый третий (27%) изучает отзывы в Интернете. Совет фармацевта учитывают 27%, известность бренда - 25%.

Реклама помогает жителям ПФО ориентироваться при выборе лекарств и БАДов: 15% называют ее одним из факторов выбора, еще 28% учитывают при принятии решения.

На что вы обращаете внимание при выборе лекарств и БАДов?

Критерий Доля ответов респондентов, % Рекомендация врача 51% Цена 46% Рекомендации друзей и родных 28% Отзывы в интернете 27% Совет фармацевта 27% Знакомый бренд 25%

Часто или всегда ищут решение своей проблемы со здоровьем в Интернете перед покупкой 39% опрошенных, еще 39% - иногда. Чаще всего обращаются к тематическим сайтам и ресурсам (23%) и сайтам аптек (23%).

Где именно вы обычно ищете решение своей проблемы со здоровьем в Интернете?

Канал Доля ответов респондентов, % Тематические сайты и ресурсы 23% Сайты аптек 23% Форумы 22% Социальные сети 19% Онлайн-консультации 16% Нейросети 13%

Рекламу фармацевтики жители округа встречают на Smart TV и CTV (26%), в мобильном браузере (20%), в приложениях на телефоне (20%).

Где вы чаще всего встречаете рекламу фармацевтики?

Канал Доля ответов респондентов, % На Smart TV / connected TV 26% В приложениях на телефоне 20% В мобильном браузере 20% В браузере на ПК или ноутбуке 20% Наружная реклама 19% В email-рассылках 8%

"В категории лекарств и БАДов пользователь опирается сразу на несколько источников - рекомендации врача, отзывы и собственный поиск в Интернете. Это означает, что реклама должна не просто напоминать о продукте, а помогать сориентироваться и предоставить понятную информацию о нем. На Авито такие сообщения лучше отрабатывают за счет разнообразия пользовательских интересов: рекламодатель может точнее попадать в аудиторию, для которой тема здоровья уже актуальна, и говорить с ней в момент, когда она рассматривает конкретные варианты", - комментирует Яков Пейсахзон, директор "Авито.Рекламы" и стратегических партнерств.