Каждый третий житель ПФО изучает отзывы в Интернете перед покупкой лекарств

Чаще всего лекарства и БАДы покупают один-два раза в месяц - так ответили 30% опрошенных, еще 21% - раз-два в квартал. Каждый пятый (21%) берет препараты, только когда заболит. Интересно, что женщины покупают лекарства и БАДы чаще мужчин: 32% приобретают препараты раз-два в месяц, среди мужчин - 26%.
При выборе лекарств и БАДов половина (51%) опрошенных в первую очередь ориентируются на рекомендацию врача. Цена важна для 46%, советы друзей и родных - для 28%. Каждый третий (27%) изучает отзывы в Интернете. Совет фармацевта учитывают 27%, известность бренда - 25%.
Реклама помогает жителям ПФО ориентироваться при выборе лекарств и БАДов: 15% называют ее одним из факторов выбора, еще 28% учитывают при принятии решения.
На что вы обращаете внимание при выборе лекарств и БАДов?
|
Критерий
|
Доля ответов респондентов, %
|
Рекомендация врача
|
51%
|
Цена
|
46%
|
Рекомендации друзей и родных
|
28%
|
Отзывы в интернете
|
27%
|
Совет фармацевта
|
27%
|
Знакомый бренд
|
25%
Часто или всегда ищут решение своей проблемы со здоровьем в Интернете перед покупкой 39% опрошенных, еще 39% - иногда. Чаще всего обращаются к тематическим сайтам и ресурсам (23%) и сайтам аптек (23%).
Где именно вы обычно ищете решение своей проблемы со здоровьем в Интернете?
|
Канал
|
Доля ответов респондентов, %
|
Тематические сайты и ресурсы
|
23%
|
Сайты аптек
|
23%
|
Форумы
|
22%
|
Социальные сети
|
19%
|
Онлайн-консультации
|
16%
|
Нейросети
|
13%
Рекламу фармацевтики жители округа встречают на Smart TV и CTV (26%), в мобильном браузере (20%), в приложениях на телефоне (20%).
Где вы чаще всего встречаете рекламу фармацевтики?
|
Канал
|
Доля ответов респондентов, %
|
На Smart TV / connected TV
|
26%
|
В приложениях на телефоне
|
20%
|
В мобильном браузере
|
20%
|
В браузере на ПК или ноутбуке
|
20%
|
Наружная реклама
|
19%
|
В email-рассылках
|
8%
"В категории лекарств и БАДов пользователь опирается сразу на несколько источников - рекомендации врача, отзывы и собственный поиск в Интернете. Это означает, что реклама должна не просто напоминать о продукте, а помогать сориентироваться и предоставить понятную информацию о нем. На Авито такие сообщения лучше отрабатывают за счет разнообразия пользовательских интересов: рекламодатель может точнее попадать в аудиторию, для которой тема здоровья уже актуальна, и говорить с ней в момент, когда она рассматривает конкретные варианты", - комментирует Яков Пейсахзон, директор "Авито.Рекламы" и стратегических партнерств.