Авито Авто: эксперты рассказали о планах выхода новых машин и брендов КНР на рынок РФ

16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Читали: 13

Китайский автопром продолжает наступление на российский рынок — в перспективе в автосалонах появятся новые авто, включая рамный внедорожник Hongqi Off-Road, гибридный минивэн Wey V9X, гибрид ROX Adamas Royal Edition, и даже новые бренды iCAUR и Lepas. Об этом рассказала Алина Распопова, главред журнала Авито Авто, побывавшая на Пекинской международной автомобильной выставке.

"В российском офисе Hongqi уже рассматривают возможность запуска модели Off-Road в РФ, — сообщила эксперт. — Это первый люксовый рамный внедорожник Hongqi. Автомобиль точно будет интересен и в Китае, и в России: в этом сегменте вкусы аудитории максимально совпадают. Если это внедорожник, то он должен быть большим и квадратным. В случае Hongqi Off-Road дизайнеры вдохновлялись китайской архитектурой "сунь‑мао" — традиционными деревянными соединениями. Представляете себе деревянный храм в Китае? Это оно и есть. В итоге мы получили огромную решетку радиатора с фирменной красной полосой, большие фонари, внушительные дверные ручки и, главное, мощный внедорожный обвес".

Кроме того, планируется выход на рынок гибридного минивэна Wey V9X (премиальный бренд концерна Great Wall Motors), который появится у дилеров в конце 2026 года.

V9X — новая флагманская модель бренда, в России продажи стартуют в конце 2026 года. Автомобиль создали как еще одного конкурента "Лисяна". Это параллельный гибрид с силовой установкой общей мощностью 748 сил, суперъемкой батареей 80 кВт·ч и двухкамерной пневмоподвеской.

Также с июня 2026 года в Калининграде начнется выпуск внедорожника ROX Adamas Royal Edition — последовательного гибрида с запасом хода до 1 226 км.

ROX Adamas Royal Edition — это более дорогая версия модели Rox 01. В основе внедорожника лежит технология REEV (Range Extended Electric Vehicle). Это последовательный гибрид, то есть мотор предназначен только для зарядки аккумуляторной батареи и не подключен к колесам напрямую. Запас хода: до 1 226 км.

Автомобиль может проходить броды глубиной до 77 см: чтобы вода не попадала в салон, двери оснащены мощными резиновыми уплотнителями.

Также ожидается появление компактного кроссовера Omoda C4 с бензиновым двигателем мощностью 156 л. с. и премиального гибрида Exlantix EX7 мощностью 513 л. с. с запасом хода до 1 300 км.

Первые прототипы Omoda C4 уже видели в России. Технических подробностей не так много, но известно, что в Россию привезут бензиновую версию. Соответственно, это наверняка будет мотор 1,5 мощностью 156 сил. А трансмиссия — робот или вариатор. Эта модель должна стать одной из самых доступных в линейке бренда. Сейчас это С5, которая стоит от 2 349 000 рублей за версии 2026 года.

Exlantix EX7 — то большой премиальный кроссовер почти 5 м в длину. Для России предложат гибридную версию: в топе EX7 выдает 513 сил и 642 Нм, а до 100 км/час разгоняется за 4,9 секунды. Запас хода до 1300 километров, а на чистом электричестве: около 200 км. А еще это первый массовый электрокар с полностью электромеханической тормозной системой авиационного уровня.

Появятся в России и новые бренды. iCAUR выйдет на российский рынок во втором квартале 2026 года. Первой моделью марки станет полноразмерный полноприводный гибридный кроссовер V27 мощностью 456 л. с. с запасом хода более 800 км. Зарядить батарею авто с 30% до 80% можно будет за 17 минут.

Во втором квартале 2026 года в России запустят новый бренд iCAUR, а первой моделью станет полноразмерный полноприводный кроссовер iCAUR V27. Интересно, что это именно гибридный кроссовер. Последовательная гибридная система включит 1,5-литровый мотор, тяговую батарею CATL и два электродвигателя (передний/задний) суммарной пиковой мощностью 456 л. с. и крутящим моментом 505 Н·м. Разгон с места до 100 км/ч происходит за 5,9 секунды.

Из интересных моментов: будет 8 режимов движения, среди которых дорожные: Эко, Комфорт, Спорт. А еще и ориентированные на различные типы покрытия, внедорожные режимы: Снег, Грязь, Песок, Гравий. Машина будет полностью русифицирована: пока системы на стадии доработки. Также для российских версий сделают подогревы сидений.

По данным журнала Авито Авто, в Россию придет бренд Lepas, но продавать автомобили будут под брендом Tenet Plus, предполагает эксперт.

В линейке L4 EV — компактный электрокроссовер с запасом хода 500 км, электрокроссовер побольше — Lepas L6 EV. Они же есть в гибридных версиях. А еще гибридные кроссоверы L8 и L9. В России первыми могут запустить кроссоверы L4 и L6, но с классическими бензиновыми моторами. Далее, возможно, уже гибридные L8 и L9.

Версия для печати

В России и мире

Культура и стиль

Люди

Кошелек

Здоровье

Мой дом

Он и она