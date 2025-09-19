16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито открыл Школу предпринимательства на Слете Всемирного фестиваля молодежи

Технологическая платформа Авито впервые выступила партнером Слета Всемирного фестиваля молодёжи, который проходит с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде. Авито организовал на площадке Слета Школу предпринимательства, в программе которой запланировано 11 сессий и 7 интерактивов в формате питчинга. Мероприятия Авито направлены на развитие участников Слета, выбравших следующие направления: предпринимательство, креативные индустрии и творчество, образование и наука, медиа, госуправление, цифровизация и IT.

"В Школе предпринимательства Авито мы создали атмосферу открытости, драйва и взаимной поддержки, которая присуща нашей компании. Здесь участники не стесняются задавать вопросы, выяснять детали, записывать контакты, презентовать идеи. Благодаря развитию технологий у молодых людей есть невероятные возможности по выходу на многомиллионную аудиторию, а с учетом низкого порога входа на Авито можно в один день открыть бизнес и получить первые заказы. Все зависит от потенциала бизнес-идеи и трудолюбия", — прокомментировал Влад Федулов, управляющий директор Авито.

Международное событие объединило 2 тыс. молодых лидеров из 120 стран для общения, обмена опытом и совместного проектирования. "При подготовке Слёта мы в первую очередь ориентировались на реальный эффект для участников — приобретение ими новых знаний и компетенций, полезных знакомств, поддержку со стороны опытных экспертов. В рамках направления "Предпринимательство", которое объединило 230 молодых предпринимателей со всего мира, компания Авито выступила с инициативой запустить "Школу предпринимательства". Эта площадка стала настоящим центром притяжения: она объединила топовых спикеров, челленджит ребят, дает уникальную информацию для старта и масштабирования бизнеса, выбирает лучших по итогам питчингов для дальнейшего взаимодействия. Это полное воплощение нашей концепции, когда Россия — центр дружбы, сотрудничества и безграничных возможностей", — отметил заместитель генерального директора по внешним коммуникациям дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Вахтанг Хикландзе.

На протяжении четырех дней Школа предпринимательства открыта для всех желающих участников Слета. 17 сентября Авито провел деловую игру "Море" для отработки навыков эффективных коммуникаций, стратегического мышления и ведения переговоров. 18 сентября мероприятия в Школе предпринимательства провели эксперты Авито Товары. Участники узнали, как открыть дело с небольшим стартовым капиталом, зачем продвигать свой бренд и какие тренды стоит учитывать бизнесменам. Руководитель онбординга новых селлеров Авито Тамара Квиркелия также рассказала, можно ли совмещать учебу и бизнес онлайн.

"Сегодня уже с 14 лет подростки запускают хобби-проекты, рисуют, создают вещи своими руками и выходят с ними на рынок. 22% начинающих бизнесменов на платформе — это молодёжь возраста от 14 до 18 лет. У них уже формируются поведенческие паттерны, которые могут перерасти в полноценные бизнесы", — отметила Тамара Квиркелия.

19 сентября Авито Услуги дали практические советы по поиску заказчиков на цифровых сервисах, а также разобрали яркие и эффективные объявления.

"Мы уверены, что онлайн-рынок услуг лишь начинает раскрывать свой потенциал. Молодые специалисты все чаще выбирают гибкий образ жизни, предпочитая свободу в выборе задач офисному графику. Цифровизация позволяет работать в любой точке страны, создавая прозрачные условия взаимодействия. Благодаря партнерству со Всемирным фестивалем молодёжи мы не только развиваем предпринимательские инициативы, еще и формируем международные связи будущих лидеров", — резюмировал Олег Винжегин, директор по продажам Авито Услуг.

Руководитель Журнала Авито Авто Алексей Бутенко провел мастер-класс о создании медиа — от поиска своей айдентики до дистрибуции, монетизации и работы с нейросетями. Участники получили практические инсайты и инструменты, которые помогут им при реализации собственных проектов в медиа и digital-сферах, а также при построении личного бренда.

20 сентября участников Слета ждет разнообразие тематических сессий:

  • Авито Работа объяснит, как найти работу мечты начинающему специалисту и на что обращать внимание при поиске работы.
  • Авито Авто расскажет, как с помощью цифровых технологий найти свободную нишу для бизнеса даже на консервативных рынках на примере практического кейса Авито Спецтехники. Тимур Осипов, директор "Авито Спецтехника", поделится лайфхаками по структурированию рынка, внедрению прозрачных процессов и развитию новых форм сотрудничества.
  • Авито Путешествия расскажут о трендах локального туризма, в том числе на перспективном рынке посуточной аренды.
  • Авито Реклама раскроет, на что бизнесу обращать внимание при настройке продвижения, и даст советы по использованию рекламных инструментов для масштабирования своего дела.

Отметим, что джоб-платформы, такие как Авито Работа, популярны среди молодежи. Специализированные площадки внедряют цифровые технологии для повышения эффективности поиска вакансий и безопасности пользователей. На Авито Работе соискатели могут отфильтровать вакансии по возрасту (в том числе для студентов или подростков 14–16 лет) и опыту работы, предложения на стажировку и подработку. Оформление резюме становится проще и быстрее с помощью функции создания резюме в один клик и собственной языковой модели A-Vibe, которая улучшает описание опыта кандидата.

Подобные мероприятия под эгидой Всемирного фестиваля молодёжи будут проходить в стране ежегодно. В следующем году запланировано событие большего масштаба — Международный фестиваль молодёжи на 10 тыс. участников. Основная цель организаторов — укрепление международного молодёжного сотрудничества.

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

