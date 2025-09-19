Авито Путешествия: в Самарской области в сентябре стали чаще предлагать посуточные квартиры

16+
В Самарской области в сентябре 2025 года объем предложения посуточных квартир вырос на 31%, а загородных домов — на 34%. По прогнозу сервиса Авито Путешествия бизнес на рынке посуточной аренды жилья в регионе к концу 2025-го вырастет на 22% по сравнению с прошлым годом.

18 сентября прошла большая конференция технологической платформы Авито Путешествий для участников рынка краткосрочной аренды недвижимости, которая собрала более 1 тыс. профессионалов. Ведущие эксперты рассказывали о последних тенденциях российского туристического рынка и эффективных инструментах для увеличения дохода.

Рынок посуточной аренды жилья в России растет. По прогнозам Авито Путешествий, к концу 2025 года его объем составит 381 млрд рублей (+22% год к году), а к 2028 году ёмкость рынка достигнет 549 млрд рублей. При этом турпоток в России сегодня приближается к своему пику: количество забронированных ночей к концу 2025 года вырастет на 9,5% год к году, а средний чек — на 11,5% (с 3 900 до 4 400 рублей). Увеличение последнего во многом обусловлено инфляцией.

В то же время предложение посуточных объектов по сравнению с сентябрем 2024 года выросло на 26%, а в сегменте краткосрочной аренды загородного жилья прирост и вовсе составил 32%. Этим летом туристам на Авито Путешествиях было доступно для бронирования до 500 тыс. объектов по России (в высокий сезон 2024-го — порядка 400 тыс.). Предложение растет быстрее спроса: эксперты сходятся во мнении, что зайти в бизнес посуточной аренды ещё можно, но конкуренция за гостя усиливается.

Артём Кромочкин, директор Авито Путешествий, считает, что рынок уже находится в той точке, когда горизонтальное масштабирование не работает, а для профессионального и финансового роста требуются изменения на качественном уровне. Это предполагает более обдуманный подход к выбору объектов, внутренние изменения под запросы целевой аудитории, оптимизацию цен. По словам спикера, тенденции индустрии диктуют переход от продажи исключительно услуги к созданию комплексного опыта клиента и продажи впечатлений. Чтобы повысить привлекательность объектов, а также их загрузку на фоне высокой конкуренции, следует использовать технологические платформы.

"Сегодня крупные зарубежные управляющие компании идут по пути консолидации, стандартизируют внешний вид и оснащение объектов размещения и делают ставку на технологии. Мобильные приложения успешных УК позволяют гостям открывать двери, регулировать температуру, общаться с поддержкой и иметь доступ к дополнительным услугам, арендодателям — следить за динамикой выручки, бронированиями и сервисом. Также бизнес активно использует OTA-платформы. Например, у компании Vacasa, которая управляет 35 тысячами объектов в Северной Америке, до 95% всех броней приходит с внешних платформ, что позволяет максимизировать загрузку объектов", — приводит пример Артем Кромочкин.

В России размещение на таких технологических платформах, как Авито Путешествия, и использование их возможностей позволяет эффективнее работать с заполнением объектов, которое на фоне растущей конкуренции постепенно снижается. Так, по итогам I полугодия 2025 года у арендодателей с одним объектом она составила 53,5% (-1% год к году), с 2–7 объектами — 62% (-1,5%), с 7-19 объектами — 64% (-2%), с более чем 20 объектами — 71% (-5%). Это свидетельствует о росте конкуренции на фоне замедления роста турпотока, а также подтверждает необходимость работы по продвижению объектов.

После выступления Артема Кромочкина состоялась церемония награждения специального конкурса Авито Путешествий "Гостевая книга хороших историй гостеприимства". Победители получили ценные призы и дополнительные возможности продвижения своего бизнеса на платформе. Истории, которые стали символом заботы, тепла и любви не только к своей работе, но и к людям, можно посмотреть на сайте конкурса.

Также в рамках события опытом поделились эксперты Авито Путешествий и участники рынка, развивающие свой бизнес на рынке посуточной аренды жилья. Они поделились, как без вложений в продвижение улучшить профиль на платформе, максимально повысить привлекательность объекта с помощью визуальных решений, управлять командой и строить бизнес в посуточной аренде.

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

