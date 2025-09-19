16+
Авито: почти 70% зумеров и миллениалов интересуются ресейлом

18 сентября эксперты Авито в рамках Всемирного фестиваля молодёжи провели уроки предпринимательства. Они рассказали, как открыть свое дело с небольшим стартовым капиталом, как продвигать свой бренд, и какие тренды сегодня стоит учитывать бизнесменам.

С 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде проходит Всемирный фестиваль молодежи. В нем принимают участие две тысячи молодых лидеров из России и 120 зарубежных стран. Цель слета — укрепить взаимосвязь между активными и амбициозными молодыми людьми со всех уголков мира.

На фестивале помимо насыщенной деловой программы также стартовала школа предпринимательства от Авито. Ее лекторами выступили руководитель бизнес-направления Fashion в Авито Никита Захаров, руководитель по стратегии в Авито Товарах Денис Зубов, руководитель онбординга новых селлеров Авито Тамара Квиркелия и руководитель бренд-коммуникаций и диджитал-спецпроектов Авито Анна Китайкина.

Никита Захаров и Денис Зубов провели сессию "Как зумеры и миллениалы формируют новую экономику потребления". Они рассказали о ключевых трендах, которые сегодня влияют на бизнес.

По словам Дениса Зубова, российский рынок e-commerce — самый быстрорастущий в мире по итогам 2024 года (+33%), и сегодня он входит в десятку крупнейших, занимая шестое место. При этом все более весомой частью e-commerce становится ресейл, занимая уже 14% от тотал рынка.

По словам Никиты Захарова, 58% покупателей в течение прошлого года хотя бы раз покупали фэшн-айтемы в ресейле, а среди зумеров и миллениалов — 68%. Среди главных причин покупки айтемов с рук — охота за выгодными сделками и редкими вещами, экологичность и уникальный ассортимент. Категория Fashion остается одной из лидирующих на Авито — 27% от всех сделок на платформе совершается именно здесь, ежемесячное количество посетителей составляет более 27 миллионов человек. При этом доля премиальных брендов в GMV категории Фэшн составляет более 15%, по сравнению с 8% доли люкса от общего рынка одежды в России. То есть премиум-бренды в два раза более востребованы в ресейле, чем на новом рынке. Растет интерес к российским премиальным брендам в ресейле: 12Storeez, Monochrome, Ushatava входят в топ-10 популярных марок на Авито.

Тамара Квиркелия рассказала, "Как молодому предпринимателю начать бизнес на Авито с капиталом 10 тысяч рублей". Она ответила на вопрос, можно ли совмещать учебу и бизнес онлайн.

"Сегодня уже с 14 лет подростки запускают хобби-проекты, рисуют, создают вещи своими руками и выходят с ними на рынок. 22% начинающих бизнесменов на платформе — это молодёжь возраста от 14 до 18 лет. У них уже формируются поведенческие паттерны, которые могут перерасти в полноценные бизнесы", — отметила Тамара Квиркелия.

Авито — одна из тех площадок, где можно быстро запустить свой бизнес с минимальным стартовым капиталом. Чтобы продавать на платформе, не нужно тратиться на свой сайт или интернет-магазин. При этом на Авито есть готовые инструменты для продвижения объявлений и аналитики спроса. Также через площадку легко продавать товары покупателям из регионов через Авито Доставку благодаря развитой сети партнерских пунктов выдачи, а "безопасная сделка" защищает и продавца, и покупателя — объявления с возможностью доставки получают на 37% больше просмотров и на 40% больше звонков и сообщений.

Также на феaстивале выступила Анна Китайкина с лекцией "Тренды в креативе в социальных сетях, которые помогут продвигать ваше дело, и как не сжечь бюджет начинающему предпринимателю". Она подчеркнула, что при создании контента важно говорить с людьми, а не с аудиторией — отвечать, реагировать, шутить.

"Не бойтесь простого контента: главное — смысл. Не бойтесь показать себя, ведь люди покупают у людей. Сегодня не нужен продакшн за миллионы, ключевое — стиль и идея. Поэтому будьте собой, делайте с душой и помните: сначала люди лайкают, а потом покупают", — подытожила Анна Китайкина.

В России и мире

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

Культура и стиль

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Люди

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она