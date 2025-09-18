16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито: треть разработчиков умных алгоритмов доверила программирование нейросетям

Технологическая индустрия вошла в эпоху саморазвивающихся систем — 93,9% разработчиков технологий машинного обучения используют большие языковые модели в работе, а треть (31,5%) доверяет им писать код. Об этом говорится в исследовании технологической платформы Авито совместно с ресурсом для разработчиков Хабр. Это позволит компаниям ускорить разработку, повысить эффективность работы сотрудников и сократить дефицит специалистов по машинному обучению. Данные исследования демонстрируют формирование нового подхода к разработке, где ИИ сам становятся неотъемлемой частью создания новых технологий машинного обучения.

Тенденции указывают на будущую трансформацию отрасли: ИИ-ассистенты смогут сократить время разработки технологий, демократизировать доступ к созданию сложных алгоритмов и в перспективе привести к появлению принципиально новых решений и архитектур, которые человек не смог бы создать самостоятельно. Барьеры для входа в индустрию также снизятся благодаря ИИ-инструментам — уже сейчас 35,8% опрошенных специалистов по машинному обучению освоили часть знаний для работы по профессии самостоятельно.

Данные опроса демонстрируют, как ИИ проникает во все аспекты профессиональной деятельности разработчиков. Помимо программирования, LLM используются для поиска информации (11,1%), участия в мозговых штурмах и генерации идей (11,1%), ответов на технические вопросы (9,7%), анализа и интерпретации данных, а также решения задач (7,9%). Лишь 6,1% специалистов пока не используют языковые модели в работе. Высокий уровень принятия технологии свидетельствует, что ИИ перестал быть экспериментальным инструментом и стал производственной необходимостью.

Революция затрагивает не только рабочие процессы, но и повседневную жизнь. Четверть респондентов (25,5%) используют ИИ для поиска информации и ответов на серьезные вопросы, 12,2% — для изучения языков и обучения, каждый десятый — как источник новых идей. При этом 16,9% отмечают, что ИИ "кажется, уже везде". Никак не использует ИИ в повседневной жизни только каждый пятый (11,5%) опрошенный специалист.

Отношение к технологии у профессионального сообщества преимущественно позитивное: половина специалистов (49,8%) видят в ИИ полезный инструмент, экономящий время. Настороженность проявляет 19% опрошенных — признают его полезность, но переживают о последствиях для разных сфер жизни. Негативно к ИИ относятся лишь 7,2% разработчиков.

"Мы входим в эпоху, когда каждое новое поколение моделей разрабатывается быстрее предыдущего, открывая возможности для прорывов, которые раньше потребовали бы десятилетий исследований. В будущем это может привести к технологической революции, при которой искусственный интеллект сам ускоряет собственное развитие. Разработчик ИИ превращается из программиста-одиночки в оператора целой экосистемы интеллектуальных решений. ML-инженер оркестрирует работу десятков специализированных ИИ-ассистентов, что революционно повышает эффективность и частично решает вопрос дефицита кадров в отрасли. Но здесь крайне важна безопасность — в Авито мы используем только собственные ИИ-решения в изолированном контуре, чтобы все данные оставались под нашим контролем. Мы создали целую экосистему внутренних ИИ-инструментов, потому что понимаем: будущее за теми, кто сможет безопасно интегрировать ИИ в каждый этап разработки", — комментирует Константин Мягких, директор по Data Science Авито.

Почти половина опрошенных специалистов (46,2%) работают в роли Data Scientist или Machine Learning Engineer. Треть разработчиков (31,9%) работает с табличными данными, 27,6% — с текстовыми, а 17,9% специализируются на изображениях. Более четверти специалистов (27,2%) тратят основное рабочее время на проведение исследований и экспериментов, каждый пятый (18,6%) занимается обучением моделей и подбором гиперпараметров.

Авито инвестирует в ИИ-инфраструктуру для сотрудников

В Авито разработана комплексная стратегия внедрения искусственного интеллекта во все бизнес-процессы. Компания создает собственную экосистему решений: внутренний чат-бот на базе собственной большой языковой модели A-Vibe, кодовый ассистент для разработчиков, ИИ-портал для быстрого поиска информации, интегрированный с корпоративными базами знаний, календарем и другими системами. ИИ-решения активно внедряются в маркетинг, HR и другие подразделения. Ключевым принципом работы стала четкая политика информационной безопасности: все данные остаются во внутреннем контуре Авито, что позволяет контролировать риски без ограничения экспериментов сотрудников. Параллельно компания запускает внутренние курсы по эффективному использованию ИИ-инструментов для всех сотрудников.

Опрос проведен среди пользователей ресурса Хабр — около 500 специалистов в области машинного обучения и анализа данных. В исследовании приняли участие разработчики с различным уровнем опыта: от начинающих специалистов до экспертов с более чем 10-летним стажем.

В России и мире

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

Культура и стиль

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Люди

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она