Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Авито Недвижимости рассказали о влиянии изменения ключевой ставки на рынок жилья в России

По итогам заседания ЦБ РФ по ключевой ставке 12 сентября 2025 года Артур Ахметов, руководитель бизнес-направления "Ипотека, страхование и сделочные сервисы" Авито Недвижимости, поделился прогнозом о том, как изменение уровня ставки на 1 п. п. может повлиять на рынок жилой недвижимости в России.

Согласно прогнозу, снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 17% будет способствовать оживлению рынка жилья, который с середины лета демонстрирует осторожное восстановление на фоне предыдущих решений регулятора. Так, по данным Авито Недвижимости, за последний месяц интерес потенциальных покупателей к готовым квартирам увеличился на 9%, к новостройкам — на 4%.

Вслед за снижением ключевой ставки произойдет снижение ставок по рыночной ипотеке. В результате прошлых изменений доля проникновения ипотеки в сделках с готовым жильем в августе 2025 года выросла до 28%, что на 8 п. п. выше показателей начала года.

Также решение Банка России повлечет за собой снижение доходности депозитов, что будет в том числе стимулировать покупателей вкладывать средства в недвижимость. Только по итогам июня-июля 2025 года россияне сняли наличные на сумму 400 млрд рублей.

Вместе с тем, осень и начало зимы — традиционно высокий сезон продаж на рынке жилья. В совокупности с реализацией отложенного спроса и снижением привлекательности депозитов количество сделок в осенний период может превысить показатели июля-августа текущего года на 15%.

Вероятно, динамика роста продаж на вторичном рынке будет более выраженной, чем на первичном. Проникновение рыночной ипотеки в сделках с готовым жильем выше, а стоимость таких объектов остается более доступной при сопоставимых характеристиках. Продажи новостроек будут поддерживаться преимущественно за счет льготных ипотечных программ, где лидером останется "Семейная ипотека", а также за счет специальных предложений от застройщиков.

При уровне ключевой ставки в 18% минимальная ставка по рыночным кредитам в ипотечном сервисе Авито Недвижимости составляла 17,99%. Если вслед за решением Банка России ставки по рыночным ипотечным кредитам снизятся на 1 п. п., то ипотека станет доступнее на 5% (например, при кредите в 3,5 млн рублей сроком на 20 лет ежемесячный платеж снизится с текущих 53,6 тыс. рублей до 50,8 тыс. рублей). Таким образом, требования к доходу заемщиков снизятся пропорционально. В результате некоторые семьи, которые могли испытывать сложности с одобрением кредита на необходимую сумму, смогут повысить шансы на положительное решение банка.

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

"Росатом" и Авито запустили цифровой проект для популяризации физики среди молодежи

11 сентября 2025 г. в год 80-летия атомной промышленности "Росатом" и Авито разработали цифровой проект для вовлечения молодых людей в науку. Школьники и студенты могут проверить знания законов физики в интерактивном формате, получить бонусы на доставку учебников и познакомиться с возможностями карьерного развития в атомной отрасли. Задача инструмента — облегчить старт карьеры молодежи в науке.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

