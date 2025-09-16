В Авито Недвижимости рассказали о влиянии изменения ключевой ставки на рынок жилья в России

Согласно прогнозу, снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 17% будет способствовать оживлению рынка жилья, который с середины лета демонстрирует осторожное восстановление на фоне предыдущих решений регулятора. Так, по данным Авито Недвижимости, за последний месяц интерес потенциальных покупателей к готовым квартирам увеличился на 9%, к новостройкам — на 4%.

Вслед за снижением ключевой ставки произойдет снижение ставок по рыночной ипотеке. В результате прошлых изменений доля проникновения ипотеки в сделках с готовым жильем в августе 2025 года выросла до 28%, что на 8 п. п. выше показателей начала года.

Также решение Банка России повлечет за собой снижение доходности депозитов, что будет в том числе стимулировать покупателей вкладывать средства в недвижимость. Только по итогам июня-июля 2025 года россияне сняли наличные на сумму 400 млрд рублей.

Вместе с тем, осень и начало зимы — традиционно высокий сезон продаж на рынке жилья. В совокупности с реализацией отложенного спроса и снижением привлекательности депозитов количество сделок в осенний период может превысить показатели июля-августа текущего года на 15%.

Вероятно, динамика роста продаж на вторичном рынке будет более выраженной, чем на первичном. Проникновение рыночной ипотеки в сделках с готовым жильем выше, а стоимость таких объектов остается более доступной при сопоставимых характеристиках. Продажи новостроек будут поддерживаться преимущественно за счет льготных ипотечных программ, где лидером останется "Семейная ипотека", а также за счет специальных предложений от застройщиков.

При уровне ключевой ставки в 18% минимальная ставка по рыночным кредитам в ипотечном сервисе Авито Недвижимости составляла 17,99%. Если вслед за решением Банка России ставки по рыночным ипотечным кредитам снизятся на 1 п. п., то ипотека станет доступнее на 5% (например, при кредите в 3,5 млн рублей сроком на 20 лет ежемесячный платеж снизится с текущих 53,6 тыс. рублей до 50,8 тыс. рублей). Таким образом, требования к доходу заемщиков снизятся пропорционально. В результате некоторые семьи, которые могли испытывать сложности с одобрением кредита на необходимую сумму, смогут повысить шансы на положительное решение банка.