Авито оценил динамику продаж автомобильных запчастей в Самаре

Специалисты Авито проанализировали динамику продаж автомобильных запчастей в Самаре в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года:

  • по росту продаж запчастей лидируют детали POLCAR.
  • по доле продаж на первом месте — АВТОВАЗ;
  • пользователи чаще покупают именно новые запчасти — на них приходится 60% продаж.

Наибольший рост продаж в Самаре в первом полугодии 2025 года в сравнении с первым полугодием 2024 года показали запчасти POLCAR — их стали покупать чаще в шесть раз. В 2,5 раза выросли продажи запчастей "Севием". Топ-3 замыкают компоненты "Начало" с ростом продаж в два раза.

"Спрос на автозапчасти из Поднебесной становится более сдержанным: если в 2023 году в России фиксировалось десятикратное увеличение продаж, а в 2024 — почти двукратное, то сейчас рост составил уже 44%. Однако китайские запчасти продолжают опережать общий темп роста. При этом традиционные лидеры сохраняют высокие объемы продаж благодаря своей популярности и доступности запчастей. Примечательно, что в основном на Авито покупают новые запчасти — на них приходится 60% продаж. Профессиональных продавцов, которые развивают свои магазины на Авито, становится все больше — за год их количество выросло на 26%. А мы, в свою очередь, создаем необходимые условия для поиска и выбора нужных компонентов — развиваем сервис Гараж, тестируем новые формы поиска и навигации на платформе", — комментирует результаты исследования руководитель бизнес-направления "Запчасти и автосервисы" в Авито Алексей Головин.

По объему продаж на первом месте — АВТОВАЗ, на эти детали пришлось 6% от общего объема продаж. За год их стали покупать чаще на 24%. Следующую строчку занял HYUNDAI и KIA. На него пришлось 4% продаж, а рост составил 14%. Далее следует "Кампласт" с долей 4%, продажи деталей этого бренда выросли на 46%. На пятом месте — "Пластик Тольятти" с долей 3% и ростом продаж на 48%.

Основную долю продаж запчастей на Авито занимают кузовные детали. На них пришлось 30% продаж, их средняя стоимость составила 5 000 рублей. Чаще всего за последние полгода такие запчасти покупали от HYUNDAI и KIA.

На втором месте — автосвет с долей 12%. Средний чек в этой категории составил 5 000 рублей. Также в лидерах — подвеска. На эту категорию пришлось 10% продаж, а средняя цена составила 6 000 рублей. В основном их покупали от HYUNDAI и KIA.

На четвертом месте — электрооборудование с долей 9%. Средний чек в этой категории — 4 000 рублей. Такие запчасти в основном берут от VAG. Далее следуют двигатели (8%). Их стали покупать чаще на 12%. Средняя цена — 38 000 рублей. Их чаще покупали от HYUNDAI и KIA.

Все эти запчасти можно заказать Авито Доставкой на дом или в любой удобный пункт выдачи заказов. При получении деталь можно проверить и принять окончательное решение о покупке.

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

Фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь", созданный при поддержке Правительства Самарской области, в этом году отмечает свой юбилей и раскрашивает Струковский сад яркими красками творчества. С 16 августа город стал площадкой для выступления коллективов со всей России — Казани, Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. Одним из самых запоминающихся событий стало выступление ростовского театра "Улица Ларамбла" с интерактивным спектаклем-шествием "По улице слона водили".

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

