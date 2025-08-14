Авито: каждый пятый самарец ежеквартально делает ревизию ненужных вещей

У 8 из 10 жителей Самары дома есть ненужные вещи, и большинство старается регулярно от них избавляться. Так, каждый пятый (22%) проводит разбор вещей раз в сезон, почти каждый второй (44%) — раз в полгода: летом и зимой или весной и осенью. И еще 28% занимаются этим раз в год или реже.

Четверть (27%) опрошенных считает, что у них немного ненужных вещей — не более десяти. Однако 46% уверены, что дома наберется пара коробок лишнего. У 19% ненужные вещи занимают половину шкафа или целую антресоль, а 8% уже заполнили все свободное место в квартире и складируют лишнее на балконе.

Женщины чаще отмечали, что у них есть лишняя одежда, обувь и аксессуары (83%), детские вещи (43%), декор для дома и посуда (25%), а также украшения и бижутерия (13%). Мужчины чаще упоминали мебель и предметы интерьера (24%), электронику (23%), бытовую технику (17%), автозапчасти (14%), а также предметы коллекционирования — например, виниловые пластинки (8%).

"По данным наших исследований, 49% интернет-пользователей выставляли свои товары в интернете или делали покупки у частных лиц. Чаще всего пользователи выставляют на продажу одежду и обувь, электронику и бытовую технику и детские товары. Кто-то делает это для заработка, кому-то важно дать вещи вторую жизнь, а для кого-то — это способ освободить пространство для чего-то нового", — отмечает Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товаров.

Как поступить с ненужным

В 48% случаев сначала опрошенные стараются пристроить ставшие ненужные им вещи родственникам или друзьям, следующий самый популярный шаг — выставить вещь на онлайн-площадках. Каждый третий (31%) регулярно продает вещи на ресейл-платформах. 8% сдают лишнее в благотворительные организации и сервисы помощи. Есть и те, кто устраивает гараж-сейлы (4%) или отдают вещи в винтажные магазины и секонд-хэнды (4%).

В этом году 52% смогли выручить на перепродаже вещей до 10 000 рублей, еще 13% — от 10 000 до 30 000 рублей. И 4% удалось заработать более 30 000 рублей. Среди тех, кто указал точную сумму, среднее значение составило 10 000 рублей.

При этом 46% опрошенных сами покупают вещи в ресейле, и чаще всего это молодежь 18–24 лет (58%). 20% покупают одежду, обувь и аксессуары, 17% — бытовую технику и электронику (чаще это мужчины), 11% — мебель и предметы интерьера. Еще 6% берут в ресейле инструменты и товары для ремонта, а 2% — детские товары.