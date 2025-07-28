Авито: жители ПФО тратят около 10 тыс. рублей в месяц на дом, быт и красоту

Выяснилось, что больше половины (65%) жителей Приволжского федерального округа уже обращались за такими сервисами. Чаще всего востребован ремонт техники (28%), услуги в сфере красоты (24%) и сборка мебели (23%). Мастеров ищут в основном через онлайн-платформы (56%), а при выборе в основном ориентируются на гарантию качества, отзывы и цену.
Результаты опроса показали, что популярность делегирования домашних задач продолжает расти. В числе самых популярных направлений — ремонт техники (28%), услуги в сфере красоты, включая макияж и прически (24%), а также сборка и ремонт мебели (23%). Чуть реже запрашивают сантехнические работы (17%), разовую уборку (17%), регулярный клининг (15%) и уход за растениями (14%). Услуги по перевозке (11%), репетиторство (10%) и выгул питомцев (8%) остаются нишевыми категориями, но уже находят свою стабильную аудиторию.
По данным Авито Услуг, на платформе действительно наблюдается увеличение спроса на эти услуги. В июне 2025 года интерес к макияжу и парикмахерским услугам вырос в России на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. Также россияне на 11% чаще искали специалистов, готовых починить и обслужить технику. Услуги по ремонту и отделке помещений стали востребованнее на 10%. Спрос на генеральную и регулярную уборку в июне 2025 года вырос на 6%, а на грузоперевозки — на 5%. Также вырос интерес к обучению и курсам — новые знания готовы получать на 4% больше россиян.
Какие бытовые услуги вам наиболее интересны?
|
Параметр
|
Доля респондентов, %
|
Ремонт техники
|
28%
|
Услуги в сфере красоты (макияж, прическа)
|
24%
|
Ремонт, сборка мебели
|
23%
|
Обслуживание сантехники
|
17%
|
Генеральная уборка (разовая)
|
17%
|
Регулярная уборка (клининг)
|
15%
|
Уход за растениями (садовник, флорист)
|
14%
|
Грузовые перевозки
|
11%
|
Услуги по обучению (репетиторы)
|
10%
|
Выгул питомцев
|
8%
По данным опроса, среди тех, кто интересуется бытовыми услугами, 4% заказывают их несколько раз в неделю, ещё 4% — примерно раз в неделю. Каждый девятый (11%) обращается к таким сервисам 1–2 раза в месяц, а 17% — реже, чем раз в месяц. Около трети (29%) пользовались услугами один или несколько раз, но не делают этого регулярно. В целом, почти две трети (65%) жителей Приволжского федерального округа хотя бы раз обращались за бытовыми услугами.
Причины обращения к мастерам различны. Почти половина респондентов (44%) объясняют это необходимостью специальных навыков, ещё 40% уверены, что специалисты справятся с задачей лучше. При этом более четверти стремится освободить время для отдыха (27%), а 16% — делегировать часть домашних обязанностей.
Наиболее популярным способом найти специалиста остаются онлайн-платформы — их выбирает больше половины опрошенных (56%). Почти каждый второй (45%) предпочитает искать мастеров через друзей или знакомых. Ещё 26% обращаются к соцсетям, 26% — к специализированным агентствам.
Чаще всего жители Приволжского федерального округа узнают о сервисах, через которые можно заказывать подобные услуги, через рекомендации друзей, коллег и родственников — на них обращают внимание 42% респондентов. Также о них узнают через рекламу на сайтах с объявлениями (41%). Реклама в соцсетях занимает третье место (26%). Поисковые системы учитывают 20% опрошенных, телевизионную рекламу — 13%, объявления на маркетплейсах — 11%, а наружные носители и продвижение у блогеров — 8% и 7% соответственно.
Из каких каналов вы обычно узнаете о компаниях, которые предоставляют услуги для дома?
|
Параметр
|
Доля респондентов, %
|
Рекомендации друзей, коллег, родственников
|
42%
|
Реклама на сайтах с объявлениями
|
41%
|
Реклама в соцсетях
|
26%
|
Реклама в поисковых системах
|
20%
|
Реклама на ТВ
|
13%
|
Реклама на маркетплейсах
|
11%
|
Наружная реклама
|
8%
|
Реклама у блогеров
|
7%
Пользователи выбирают специалиста по трём основным критериям: гарантии качества (58%), отзывы (57%) и цена (55%). Интересно, что женщины чаще ориентируются на отзывы — так ответили 65% опрошенных. Среди мужчин этот показатель составляет 50%. Четверть (25%) всех респондентов учитывает скорость выполнения заказа, а каждый пятый (22%) — удобство интерфейса и сервиса.
На что вы обращаете внимание при выборе мастера по услугам для дома?
|
Параметр
|
Доля респондентов, %
|
Гарантия качества и надежности специалиста
|
58%
|
Отзывы и рекомендации
|
57%
|
Доступная цена
|
55%
|
Оперативное предоставление услуг
|
25%
|
Удобство сервиса для заказа услуг
|
22%
Больше трети респондентов (39%) тратят на бытовые услуги до 5 000 рублей в месяц. Почти столько же (29%) укладываются в диапазон от 5 000 до 10 000 рублей. Ежемесячные расходы от 10 000 до 15 000 рублей отметили 15% участников опроса. Ещё 8% укладываются в бюджет от 15 000 до 25 000 рублей, 4% — от 25 000 до 35 000 рублей, а 3% — в сумму от 35 000 до 50 000 рублей. Более 50 000 рублей тратят также 3% опрошенных. В среднем на бытовые услуги у жителей Приволжского федерального округа уходит 10 388 рублей в месяц.
Сколько вы в среднем тратите в месяц на услуги для дома?
|
Параметр
|
Доля респондентов, %
|
До 5 000 рублей
|
39%
|
От 5 001 до 10 000 рублей
|
29%
|
От 10 001 до 15 000 рублей
|
15%
|
От 15 001 до 25 000 рублей
|
8%
|
От 25 001 до 35 000 рублей
|
4%
|
От 35 001 до 50 000 рублей
|
3%
|
Более 50 000 рублей
|
3%