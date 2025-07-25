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Авито Авто: интерес к SUV с пробегом за год вырос на 10,1% в Самарской области

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Эксперты Авито Авто проанализировали предложение и цены на кроссоверы и внедорожники с пробегом во втором квартале 2025 года, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы в Самарской области. Оказалось, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к SUV вырос на 10,1%, а их средняя стоимость снизилась на 8,8% и составила 1 413 900 рублей.

По данным Авито Авто, наиболее востребованными во втором квартале 2025 года оказались кроссоверы и внедорожники марок Toyota (11,9% от интереса), LADA (10,1%), Chevrolet (6,7%), а также Hyundai и Kia (5,7% каждая). Среди моделей пользователей больше всего интересовали LADA 4×4 (Нива) (6,8%), Chevrolet Niva (6%), Toyota RAV4 (5,4%), Kia Sportage (3,1%) и Toyota Land Cruiser (3%).

Наиболее заметно по сравнению со вторым кварталом прошлого года интерес вырос к SUV марок Toyota (+51,9%), Geely (+45,7%) и Mitsubishi (+20,3%).

Как отмечает директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито Авто Андрей Ковалев, в России схожая динамика показателей отмечается и по сравнению с первым кварталом 2025 года, но менее явная. За квартал средняя цена снизилась на 2,7%, предложение выросло на 13,9%, а интерес к SUV — на 4,2%. Внедорожники остаются самым востребованным сегментом автомобилей у россиян, широкий выбор предложений на платформе позволяет покупателем найти подходящий для них вариант, соответствующий бюджету и запросам. 

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