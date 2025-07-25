День памяти равноапостольной княгини Ольги

День начался с праздничного богослужения, во время которого прихожане помолились за здравие своей земли и близких. Затем последовала яркая культурно-просветительная программа. Для маленьких участников мероприятия была подготовлена особая программа. Ребятам провели увлекательные мастер-классы, позволяющие познакомиться с традициями русского искусства и ремесел. Каждый ребенок мог выбрать понравившийся мастер-класс и посвятить этому занятию целый час своего времени.

Также для всех желающих была проведена экскурсия по храму, где каждый мог больше узнать о храме, истории праздника и многое другое.

Наталья, жительница села, поделилась своими впечатлениями о мероприятии: "Очень здорово, что подобные праздники стали у нас проводиться все чаще, приятно видеть как дети приучаются к духовному развитию. Для меня это очередной повод пойти куда-то с семьей и хорошо провести время".

Одним из ключевых моментов празднования стал незабываемый концерт колокольного звона, прошедший вечером. Ровно в 18:30 воздух заполнился мелодичными звуками церковных колоколов, распространившихся на все село.

Священнослужитель и один из организаторов праздника Максим Клювиткин отметил: "Празднование подобных праздников — это уважение к своей истории, а также способ показать свою любовь родным людям. Семья — это то, что создал Бог, чтобы человек научился любить ближнего своего, потому радость наполняет нас, когда мы видим знакомых людей, пришедших также отпраздновать эту важную дату".