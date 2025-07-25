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Андрей Рыбинцев вошел в состав правления Авито в роли управляющего директора по искусственному интеллекту

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Андрей Рыбинцев вошел в состав правления Авито в роли управляющего директора по искусственному интеллекту. Введение новой роли в состав правления и назначение Андрея отражает стратегический фокус компании на масштабное внедрение ИИ-технологий во все ключевые продукты и сервисы платформы.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

В 2025 году в Авито была принята стратегия по внедрению генеративного искусственного интеллекта (GenAI), которая легла в основу бизнес-стратегии долгосрочного роста компании.

Среди приоритетных задач Андрея и команды, которую он возглавит — разработка новых технологий и продуктов на базе агентского и генеративного ИИ для существенного упрощения взаимодействия покупателей и продавцов на платформе, а также повышение эффективности компании за счет внедрения этих технологий во внутренние процессы. Цель — сделать искусственный интеллект системным драйвером роста компании.

Иван Гуз, управляющий партнер Авито:

"Андрей стоял у истоков ИИ-направления в Авито и на протяжении более 10 лет создавал и интегрировал отдельные инициативы в масштабируемую технологическую платформу, позволяющую успешно развивать бизнес Авито во многих направлениях одновременно. Он глубоко понимает и бизнес, и технологии, и умеет соединять их в работающие решения. Сегодня мы переходим к следующему этапу: генеративный и агентский ИИ открывает новые способы взаимодействия с платформой и новые возможности для персонализации, автоматизации и роста. Включение Андрея в правление Авито и выделение отдельного подразделения для реализации ключевых GenAI инициатив, которое возглавит Андрей, позволит существенно ускорить внедрение этих технологий в Авито".

Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту:

"За время моей работы в компании мы шаг за шагом превращали искусственный интеллект из эксперимента в повседневный инструмент — для миллионов людей, для малого бизнеса, для самой платформы. И теперь искусственный интеллект встроен в продуктовую логику компании на системном уровне. Задача моей команды — масштабировать уже работающие решения и внедрить новые технологии, которые будут ощутимы для миллионов пользователей и тысяч бизнесов по всей стране".

Под руководство Андрея войдут ключевые департаменты, отвечающие за развитие и внедрение технологий ИИ на всех уровнях в продукте Авито, такие как:

  • Департамент Data Science — разрабатывает прикладные решения для различных направлений компании: от распознавания речи до компьютерного зрения. Здесь же развивается собственное направление больших языковых моделей (LLM, large language models).
  • Департамент Поиска и Рекомендаций — отвечает за алгоритмы и рекомендаций: обработку поисковых запросов, индексацию и ранжирование объявлений, моделирование поведения пользователя с помощью методов машинного обучения.
  • Аналитика данных — развивает модели прогнозирования, обеспечивает бизнес своевременной, глубокой и точной информацией, помогает ему находить точки роста и принимать правильные решения

В ближайшее время в продукте будет сформирован выделенный кластер AI Experience (AIX) под создание и развитие ассистентов для пользователей Авито.

Таким образом, в объединенную команду, которая будет занята реализацией GenAI стратегии Авито, войдут около 900 экспертов — инженеров, дата-сайентистов и аналитиков. Вместе они формируют ядро ИИ-направления Авито — технологическую платформу, на которой создаются интеллектуальные продукты и решения для 70 миллионов пользователей по всей России. Согласно прогнозу компании, технологии GenAI могут обеспечить Авито не менее 21 млрд рублей дополнительной выручки к 2028 году.

Андрей прошёл путь от тимлида до управляющего директора и стоял у истоков ИИ-направления в Авито. Среди его ключевых достижений — запуск департамента доверия и безопасности (Trust & Safety), развитие модерации пользовательского контента, внедрение антифрод-решений на базе машинного обучения, а также системное развитие и масштабирование подразделений аналитики и data science в Авито. Под его руководством были запущены такие сервисы как индикатор рыночной цены (IMV), автоматическая модерация, семейство генеративных моделей — текстовая A-Vibe и мультимодальная A-Vision и др.

Андрей окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, защитил диссертацию по направлению Data Science и имеет степень кандидата технических наук. 

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Андрей Рыбинцев вошел в состав правления Авито в роли управляющего директора по искусственному интеллекту

Андрей Рыбинцев вошел в состав правления Авито в роли управляющего директора по искусственному интеллекту. Введение новой роли в состав правления и назначение Андрея отражает стратегический фокус компании на масштабное внедрение ИИ-технологий во все ключевые продукты и сервисы платформы.

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