Авторская экскурсия Алсу Коуки Амри "Фактура памяти" в "ЗИМ Галерее"

то моя первая экскурсия. Данная выставка — это такой диалог с памятью, потому что мне бы хотелось, чтобы каждый зритель мог через мои произведения пообщаться с самим собой. Может быть, это сложная интерпретация, но мне это удалось сделать, потому что уже есть обратная связь от зрителя. Я чувствую, что я услышана", — поделилась Алсу Коуки Амри перед началом экскурсии.

Экскурсия начинается с эпилога под названием "Папа". То, с чего начинается путь художницы, где зрители могут увидеть символичные артефакты: пустые холсты, рулон, где посетители выставки могут оставить свои отложенные идеи, которые хочется реализовать или же отпустить.

Далее путешествие по артефактам памяти и наследия идет под шестью главами, этапами развития творчества Алсу:

Глава 1 — Красные носки

Арт-объект, выполненный из красных свернутых носков с распущенными стяжками, что символизируют "незаконченные дела". То, с чем "и расстаться жалко, и использовать невозможно".

Глава 2 — Страхи

Алсу Коуки Амри изображает страх как то, что кажется непобедимым и вселяющий ужас, но на деле, если с ним встретиться один на один, легко исчезающим. Экспонаты в виде керамических фигур и "кричащих" цветов на бумаге, а также показанный на телефоне художницей африканская моль помогают развидеть этот страх.

Глава 3 — Нити

Также как и стяжки на носках, нити символизируют свободу действий, влияние людей на свою жизнь. Через арт—объект в виде красной сплетенной нити в парафине художница показывает, что эта свобода может быть либо скована на долгое время, либо расплавлена в любой момент.

Глава 5 — Находка

В этой главе найденные Алсу предметы обихода, найденные в "подвале", превращаются в мемуар, в кладезь интерпретаций, которые люди неосознанно скрывают.

И, наконец, глава 6 — Архив. Завершающая глава, где художница создала свой архив, где она беззазорно хранит упорядоченные обрывки своего творчества, будь то обрезки послередакционного процесса или же те самые красные носки: "Мы решаем, что оставить, а что отпустить".

Зрителям выставки также была предоставлена возможность интерактивности: они сами выбирали произведение на вешалке и вешали его на гвоздик, тем самым показывая свободу своего выбора, неограниченность своего мышления и представления красоты.