"Авито Путешествия": россияне стали чаще бронировать квартиры для проживания с животными

Аналитики отметили, что общее количество объявлений по аренде квартир по сравнению с прошлым годом приросло на 28%, а домов, дач и коттеджей — на 34%. Сегмент жилья для путешественников с питомцами также показывает динамичное развитие — количество предложений с фильтром "можно с животными" за год выросло в среднем на 30%.

Самыми популярными направлениями по числу бронирования посуточных квартир среди путешественников с животными стали Ленинградская область, Краснодарский край и Московская область. Доли этих субъектов России от всех бронирований по стране составляют 14%, 13% и 8% соответственно. В топ также вошли Республика Татарстан, Ростовская и Волгоградская области. Немного сложнее найти квартиру в посуточную аренду владельцам животных, которые едут в Воронежскую и Нижегородскую области (4%), а также в Крым и Новосибирскую область (3%).

В сегменте аренды загородных домов среди направлений по количеству бронирований жилья, где разрешено проживание с животными, лидирует Карелия (доля от всего объема бронирований составила 15%), Краснодарский край (12,5%) и Ленинградская область (7%). Четвертую строчку разделили Московская область, Республика Алтай и Крым (по 5%).

В среднем по России в июне 2025 года стоимость проживания в квартире, в которой можно заселиться с четвероногим другом, составляла 4 700 рублей в сутки, в загородном доме — 9 400 рублей в сутки. В основном отдыхающие с питомцами арендовали жилье на 3 суток, а заселялись вчетвером.

Примечательно, что интерес к такому формату путешествий не является сезонным явлением — показатель остается устойчивым на протяжении длительного периода. С 2024 года процент арендаторов, ищущих объявления "можно с животными", держится на уровне 30%. При этом количество бронирований квартир с допуском животных увеличилось на 58%, а загородных домов — на впечатляющие 114%, что говорит о формировании устойчивого тренда на pet-friendly путешествия в России. Такой стабильный спрос показывает, что владельцы домашних животных всё чаще выбирают путешествия со своими питомцами и ожидают соответствующего уровня сервиса от арендодателей. Полезные советы о том, как путешествовать с питомцами и готовить жилье к их приезду, можно найти в блоге Авито.