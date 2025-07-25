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До 200 кг: Авито запустил доставку крупногабаритных грузов

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Пользователи Авито смогут получать заказанные товары в более чем 700 пунктах выдачи заказов, а также в отделениях ПЭК по всей России. Оплата пройдет в формате "Безопасной сделки", то есть деньги будут переведены продавцу только после того, как покупка получена.

Компании запустили для частных продавцов на Авито возможность получения и отправки товаров в отделениях ПЭК. В дальнейшем к сети Авито Доставки для отправки заказов присоединятся пункты выдачи заказов ПЭК по всей России.

Через отделения ПЭК можно отправлять или получать грузы до 245×242×1340 см и весом до 200 кг. Максимальная стоимость заказа составляет 150 тыс. руб. Упаковывать товар не нужно — сотрудники ПЭК сделают это сами.

Помимо стандартной доставки в пункт выдачи или отделение, у покупателя есть возможность заказать услуги курьера, который привезет товары до двери. Курьерская доставка доступна для товаров до 400×200×220 см, до 120 кг и стоимостью до 150 тыс. руб., в том числе для междугородних отправок, что делает ее удобным решением для получения крупногабаритных грузов. Ранее пользователи могли заказать только внутригородскую Авито Доставку крупногабаритных товаров с весом только до 60 кг.

"Доставка крупногабаритных товаров — это важный шаг в развитии Авито Доставки и создании удобного бесшовного процесса покупки и продажи для наших клиентов. Сейчас у пользователей сервиса есть возможность легко и безопасно отправить грузы из практически всех категорий, представленных на Авито: и запчасти, и оборудование, и товары для дома. Популярность Авито Доставки ежегодно растет — в прошлом году ей пользовались на 53% чаще, чем годом ранее. Поэтому мы уверены, что новое решение даст возможность продавцам и покупателям совершать сделки с крупногабаритными товарами еще легче и безопаснее", — сообщил Сергей Пустыльник, директор по логистике Авито.

"ПЭК — многолетний эксперт в доставке грузов любого объема, наша основная наша специализация — перевозки средне- и крупногабаритных грузов. Это может быть бытовая техника, мебель, автозапчасти, товары для ремонта — все, что угодно. У ПЭК свыше 700 ПВЗ, более 300 отделений в России и за рубежом, в автопарке компании 2,5 тыс. транспортных средств, есть курьерская доставка прямо до двери покупателя. Инфраструктура компании выстроена таким образом, чтобы получение и отправка грузов были исключительно удобными и комфортными, теперь — и для пользователей Авито по всей России", — рассказала Ольга Иванова, директор по маркетингу ПЭК.

Для отправки заказа нужно прийти в место приема груза, показать штрихкод или номер заказа сотрудникам ПЭК и передать товар. Затем в клиентском отделе показать паспорт и накладную — после этого заказ будет оформлен. Для получения товара нужно прийти в клиентский отдел нужного вам пункта выдачи или отделения и показать оператору паспорт и штрихкод. Сотрудник распечатает накладную, с ней достаточно подойти в место выдачи товара и получить свой заказ.

На крупногабаритные товары, заказанные через Авито Доставку, также распространяется функция безопасной сделки. Это значит, что товар можно проверить при приеме и отказаться от покупки, если с ним что-то не так. В этом случае деньги за доставку и товар вернутся на карту. Кроме того, служба поддержки Авито сможет помочь в решении любых возникающих вопросов, а в случае утери или повреждении товара при транспортировке его стоимость будет компенсирована и продавцу, и покупателю.

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