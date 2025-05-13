Автоинсайд от дилера Lada: почему россияне отдают предпочтение отечественному автопрому

— Как вы пришли в эту сферу? Был ли у вас интерес к автомобилям раннее, и как он проявлялся?

— По образованию я судовой механик. Раннее работал по профессии, но вскоре встал вопрос об изменении сферы деятельности — так я стал работать риелтором, и после этого перешел к продаже автомобилей. Интерес к автомобилям был еще с детства, мечтал стать конструктором новых авто: я любил играть в компьютерные игры, где надо было собирать автомобили, и коллекционировал игрушечные машинки.

— Расскажите о вашем опыте работы в автомобильной отрасли и в продажах автомобилей Lada в частности.

— Опыт работы в этой отрасли у меня идет с октября 2023 года, в том числе в продажах автомобилей Lada — получилось так, что я сразу пошел в дилерский центр Lada.

— Какие модели автомобилей сейчас пользуются наибольшим спросом и почему?

— По статистике это, конечно же, Lada Granta. Самое главное ее преимущество — это цена, машина заняла третье место в мире по количеству продаж в своем сегменте.

— Как вы оцениваете текущую ситуацию на рынке автомобилей в России и как это влияет на продажи?

— Текущая ситуация на рынке немного приторможенная: дешеветь новые автомобили точно никогда не будут, но возможно снижение цен на машины с пробегом. Влияет на это процентная ставка, все как на рынке недвижимости.

— Какие основные критерии учитывают покупатели при выборе автомобиля?

— Люди обычно выбирают то, что обеспечит им комфорт и надежность. Уровень комфорта отечественных автомобилей может уступать иностранным моделям, к примеру Mercedes и BMW, но по факту новый автомобиль может держать хорошую планку — сам недавно приобрел.

— Как вы работаете с возражениями клиентов и какие самые частые вопросы или сомнения у них возникают?

— Сомнения у клиентов чаще возникают не из-за автомобилей, а из-за ценовой политики. Так как нас дилеров по России очень много, тут самое главное возражение — в других дилерских центрах делают дешевле, такой своеобразный потребительский шантаж.

— Насколько важна для вас работа с послепродажным обслуживанием и как это влияет на лояльность клиентов?

— Работа с постпродажным обслуживанием, конечно же, очень важна. По той простой причине, что клиенты, приобретшие автомобили, позже приезжают на техобслуживание, и это же большая возможность для того, чтобы в будущем клиент этот автомобиль сдал в трейд-ин и приобрел новый в том же дилерском центре. Здесь мы стараемся максимально быть лояльным к клиентам, и они это очень ценят.

— Какие нововведения или изменения в линейке отечественных автомобилей планируются в ближайшее время, и как они могут повлиять на продажи?

— Сейчас из подтвержденных данных на конвейер встала Lada Iskra, также в небольшой серии была выпущена Lada Sport. По слухам планируется обновление линейки Niva Legend и Niva Travel, то есть переработка мотора, но снова повторюсь — пока эта информация не подтверждена.

— Какие советы вы бы дали потенциальным покупателям, которые выбирают автомобиль впервые?

— Берите новый. По той простой причине, что автомобиль (сейчас я говорю именно про Lada) стоит на гарантии, в наличии всегда имеются запчасти. Если ты научился водить Lada — то в будущем любой легковой автомобиль будет для освоения очень прост.

— Как думаете, почему на сегодняшний день россияне стали отдавать предпочтение отечественным автомобилям?

— Гарантия на купленные ранее иностранные автомобили уже закончилась, запчасти все еще можно приобрести, но техобслуживание сильно растет в цене. Рынок китайских автомобилей на сегодняшний день очень нестабилен, гарантия на эти автомобили отсутствует по той причине, что на них трудно найти запчасти. Был случай, когда к нам приезжал человек, сдавал в трейд-ин машину более высокого класса Skoda Rapid и менял ее на Lada Granta, при этом ему доплачивали за разницу в стоимости. Другой клиент приехал на Land Cruiser 200 с целью купить ту же гранту, потому что ему нужен был личный автомобиль, чтобы ездить каждый день и не заморачиваться по поводу обслуживания, внедорожник он отдал жене.

— Получается, что на данный момент автомобили российского производства могут обеспечить хороший уровень комфорта?

— Качество заметно повысилось. Сейчас почти во всех линейках Lada есть базовые функции комфорта: кондиционеры, подогревы сиденья, усилитель руля, электрорегулировки. Клиент сам выбирает комплектацию машины, в наличии есть как самая базовая, так и самая высокотехнологичная. На сегодняшний день модельная линейка хорошо расширилась по сравнению с предыдущими годами.