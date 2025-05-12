Авито расскажет школьникам, кто создает технологии защиты в интернете

В уроке от Авито дети узнают о технологиях безопасности на цифровых платформах и о том, кто создает эти инструменты. Школьники научатся безопасно общаться, совершать покупки, а также помогать людям и фондам в интернете. Виртуальные баллы, которые ребята заработают в ходе прохождения тренажера, позднее будут конвертированы в реальные средства и переданы в организации, которым помогает Авито.

В поддержку первого собственного сезона в "Уроке цифры" Авито запускает конкурс. Среди тех, кто получит оценку "5+" за прохождение тренажера, будут разыграны гаджеты и билеты на концерты Егора Крида.

В уроке от Авито школьники узнают об особенностях работы антифрод-специалистов: детектива, аналитика, менеджера продукта, ML-инженера.

По сюжету главные герои Запятыня, Скобец и братья Слеши знакомятся с представителем приюта для животных, который решил создать профиль на платформе объявлений, чтобы пристраивать животных и зарабатывать деньги на помощь приюту. Но он не знает, как сделать это эффективно и безопасно. Оказывается, что у классного руководителя ребят есть одноклассник — сотрудник команды антифрода Авито. Он рассказывает ребятам о том, как создать свой профиль и максимально его обезопасить, а также о правилах безопасного поведения в интернете и о том, кто и как работает над технологиями защиты пользователей в интернете.

Учебные материалы включают видеоролик и интерактивные тренажеры, адаптированные для трех возрастных групп, каждая из которых попробует себя в одной из ролей внутри антифрод-команды: антифрод-детектива, антифрод-аналитика или ML-инженера. Школьники с 1 по 4 класс научатся базовым правилам безопасности через игровые задания, такие как создание надежных паролей и распознавание подозрительных объявлений. Ученики с 5 по 9 класс будут изучать функции антифрод-систем на примере реальных кейсов, отработают навыки анализа информации и научатся предотвращать цифровые угрозы. Старшеклассники (10–11 класс) углубятся в основы машинного обучения, попробуют свои силы в настройке алгоритмов, выявлении уязвимостей и разработке планов защиты цифровых платформ.

В ходе урока школьники узнают, как работают современные антифрод-системы и технологии машинного обучения, защищающие пользователей на онлайн-платформах. Одновременно они получат важные навыки личной безопасности в интернете, научатся настраивать инструменты защиты внутри профиля, распознавать признаки манипуляций и противостоять им.

За правильное решение заданий школьники получают виртуальные баллы, которые смогут направить на помощь людям или животным прямо внутри игры. Впоследствии Авито конвертирует баллы в реальные средства, которые будут переданы выбранным организациям: в фонд помощи бездомным животным "Рэй", фонд помощи детям с расстройствами аутистического спектра "Обнаженные сердца" или на приобретение инвентаря для поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

"Цифровой мир открывает невероятные возможности, но требует осознанности и умения противостоять киберугрозам. Занятие "Урока цифры" не просто учит школьников защищать свои данные — оно воспитывает поколение, которое будет формировать безопасное онлайн-пространство. Помогая детям понять, как работают в синергии технологии антифрода и эксперты, которые занимаются безопасностью пользователей, мы закладываем фундамент для будущего, где доверие и безопасность станут основой цифровой экономики", — Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.

"Новый сезон "Урока цифры", подготовленный совместно с компанией Авито, посвящен важной в современном мире теме — борьбе с фишингом и другими интернет-угрозами. В игровой форме на простых примерах школьники познакомятся с принципами работы антифрод-систем, научатся противостоять угрозам, существующим в интернет-пространстве. Такие уроки помогают обучить эффективному и безопасному использованию цифровых инструментов. Навыки цифровой грамотности и кибербезопасности сегодня — базовая необходимость, без них сложно представить будущее успешного специалиста в любой отрасли", — Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".