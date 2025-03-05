В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

Кроме сладкого ягодного десерта в этом году востребованы и другие товары ручной работы: продажи хендмейд-аксессуаров для женщин в феврале этого года в Самаре выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметен интерес к обвесам, брелокам и изделиям из бисера. Судя по всему, активная подготовка к 8 марта началась еще в феврале: продажи подарков в Самаре за последний месяц выросли на 10%.

Подарки, сделанные вручную

Клубника в шоколаде — хит продаж в преддверии 8 марта уже не первый год. При этом продажи продолжают расти: в феврале 2025 года они увеличились в 2,5 раза по сравнению с февралем прошлого года. Также На платформе можно найти как наборы в коробках, так и клубничные букеты, стоимость стартует от 450 рублей.

Среди товаров, сделанных вручную, в этом году также популярны аксессуары — ремни, брелоки, обвесы, которые в феврале 2025 года покупали на 34% чаще, чем в прошлом году. На платформе можно выбрать обвес в виде фигурки животного за 500 рублей или в виде любимой конфеты за 350 рублей. Также выросли продажи хендмейд-свечей (+22%).

Технологичные товары

Техника и аксессуары к ней в этом году появились в топе подарков к гендерным праздникам. Так, в феврале продажи видеоигр выросли на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также пользователи на 10% чаще в сравнении с прошлым годом приобретали планшеты и электронные книги. Несмотря на хорошие камеры, которые есть в каждом смартфоне, возвращается интерес к "мыльницам", "зеркалкам" и ретро-фотоаппаратам — в этом году в предпраздничный период их покупали на 5% чаще, чем в прошлом году.

Лучшие подарки для красоты и здоровья

Одни из самых популярных подарков на гендерные праздники — это предметы одежды, аксессуары вроде сумок, обувь — кроссовки или туфли.

"С начала февраля на Авито наблюдается рост спроса на товары, которые не только традиционно дарятся на гендерные праздники, но и помогают обновиться к весне. Например, в рамках распродажи "Безграничная Хватамба" около 42% всех продаж составляют вещи из категории моды — это одежда, обувь и аксессуары. Кроме того, один из текущих трендов — это рост спроса на уникальные товары: люди ищут винтажные "сокровища" с историей, которыми богат каталог Авито, — комментирует руководитель бизнес-направления Lifestyle в Авито Никита Шашкевич. — Также в тройку лидеров продаж перед праздником вошли товары для хобби, доля которых на распродаже составила 12%, а покупки для красоты и здоровья заняли 7%".

В феврале 2025 года по сравнению с февралем прошлого года на Авито рост продаж показали женские сумки — их покупали чаще на 23%. Помимо прочего, на 28% чаще пользователи покупали различную бижутерию.

По данным аналитиков Авито, другие классические "женские" подарки в этом году тоже в тренде: так, продажи наборов косметики выросли на 22% в сравнении с февралем 2024 года, парфюмерии — на 21%. Однако фены и стайлеры Dyson за последний месяц приобретали на 15% реже, чем в прошлом году.

Также пользователи стали чаще заказывать цветы — продажи букетов за последний месяц выросли на 50% в сравнении с январем 2025 года. Растения в горшке становятся популярной альтернативой срезанным цветам — их в феврале выбирали на 46% чаще, чем месяцем ранее.

Большое количество покупок на платформе в феврале проходит в рамках федеральной распродажи "Безграничная Хватамба", где продаются новые и как новые вещи, а также уникальные товары от частных продавцов со всей России.