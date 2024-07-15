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В "Самарских Термах" открылась летняя зона

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В ЦЗиО "Самарские Термы" начала свою работу летняя зона с тремя открытыми бассейнами, шестью новыми саунами и пятьюстами шезлонгами.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

"Самарские Термы" предоставляют своим гостям обширный комплекс услуг, включенных в стоимость входного билета: посещение закрытых и открытых бассейнов, бань и саун, зоны SPA, а также различные активности. В их число входят массовые парения, различные виды йоги, оздоровительная дыхательная гимнастика и аквааэробика. Для всех гостей центра каждую пятницу, субботу и воскресенье проходят пенные дискотеки.

Уличная зона представляет собой территорию площадью 8 тыс. кв. м. Здесь располагаются большой детский бассейн, один из самых крупных взрослых термальных бассейнов и бассейн "Мертвое море". Также на территории находятся шесть новых саун: горячие сауны для любителей крепкой бани, две травяные сауны, которые несут оздоровительный и ингаляционный эффект, а также "Сказочные бани" для детей с мягкой температурой и оформлением в духе традиционных русских сказок. Главной особенностью детской сауны являются аудиосказки, звучащие на фоне.

"Особенность "Самарских Терм" заключается в том, что это один из самых крупных центров здоровья и отдыха, а также место привлечения туристического потока в наш город и в нашу область. Центр находится в самом городе, что немаловажно для жителей Самары и соседних регионов, таких как Оренбург, Казахстан, Саратов. Наш центр один из самых крупных в России с большим выбором услуг, предоставляемых нашим гостям, по лояльной цене", — сказала Мария Черкашнева, маркетолог ЦЗиО "Самарские Термы".

Курортная сторона Самары находит свое воплощение именно в "Самарских Термах", в месте отдыха, который подойдет для людей любого возраста и социального статуса.

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