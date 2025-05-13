Искусство пирсинга: взгляд профессионала — интервью с Ксенией Соловьевой

— Как вы решили стать мастером пирсинга? Что вас вдохновило на этот выбор?

— Когда мне было 16 лет, я сильно хотела проколоть себе язык. Это было не просто капризом подростка, а настоящим стремлением выразить свою индивидуальность и добавить что-то новое в свой образ. Я начала искать мастера, который мог бы сделать эту процедуру, и в процессе поиска наткнулась на одну интересную историю. Мастер, к которому я в итоге обратилась, упомянула, что она ищет людей для обучения.Эта информация зацепила меня. Я задумалась о том, что сама могла бы попробовать себя в этой роли. В тот момент мне показалось, что ниша пирсинга не так сильно насыщена конкурентами, и это открывало передо мной новые возможности. Я всегда была увлечена индустрией красоты и хотела быть частью этого мира, где можно не только творить, но и помогать людям выражать себя через внешний вид. Кроме того, меня привлекала сама идея обучения. Я понимала, что это не просто работа, а возможность развиваться, осваивать новые навыки и делиться своим опытом с другими. Я увидела в этом шанс не только для себя, но и для тех, кто хочет изменить что-то в своей жизни, добавив яркие акценты в свой стиль. Но банально ногти или ресницы я не хотела делать, мне хотелось что-то поинтереснее, поэтому я решила стать именно пирсинг-мастером.

Таким образом, я решила попробовать себя в этой сфере. Это решение стало для меня отправной точкой в мир красоты и самовыражения, и я с нетерпением ждала, что меня ждет впереди.

— Какие обучение и сертификации вы прошли, прежде чем начать свою карьеру в пирсинге?

— Мое первое обучение в области пирсинга я прошла у замечательного мастера и наставника — Ивлевой Юлии. Она на тот момент уже зарекомендовала себя как профессионал в этой сфере и вскоре открыла свою собственную студию, которая называется "Пич-пирсинг". Эта студия быстро стала одной из самых известных и востребованных в Самаре, и я горжусь тем, что получила свои первые знания именно у такого опытного специалиста. Юлия не только обучила меня основам пирсинга, но и вдохновила на дальнейшее развитие в этой области. Она делилась своими знаниями о технике выполнения процедур, уходе за пирсингом и взаимодействии с клиентами. Благодаря ее поддержке и наставничеству я смогла уверенно начать свою карьеру в индустрии красоты. После завершения первого обучения я решила не останавливаться на достигнутом и прошла повышение квалификации у другого мастера, который также работает в Самаре. Называется ассоциация правильного пирсинга. Это обучение даст мне возможность углубить свои навыки и освоить новые техники, что, безусловно, положительно сказалось на моей практике. Я понимаю, что в этой сфере всегда есть чему учиться, и поэтому планирую продолжать свое образование. В частности, у меня есть мечта съездить на областной съезд пирсеров, который обещает быть очень интересным и насыщенным. На этом мероприятии будет представлено множество актуальных тем, связанных с новыми тенденциями в пирсинге, а также возможностью обмена опытом с другими профессионалами. Я уверена, что информация, которую я смогу получить на съезде, поможет мне стать еще более квалифицированным специалистом и расширить свои горизонты в этой увлекательной и динамичной индустрии.

— Каковы основные методы и техники, которые вы используете при выполнении пирсинга?

— В процессе выполнения пирсинга одним из самых важных аспектов является правильное удержание угла прокола. Я всегда стараюсь придерживаться угла в 90 градусов, так как это обеспечивает ровный и аккуратный прокол. Это не только влияет на внешний вид, но и на комфорт клиента в дальнейшем. Если угол будет неправильным, это может привести к осложнениям, таким как неправильное заживление или даже инфекции. Для достижения идеального результата я использую различные инструменты. В основном я предпочитаю работать с зажимами, так как они помогают зафиксировать кожу и обеспечивают стабильность во время процедуры. Это особенно важно, когда речь идет о более сложных проколах, где требуется высокая точность. Зажимы позволяют мне сосредоточиться на самом процессе прокола, не беспокоясь о том, что кожа может сместиться. Однако иногда я также выполняю прокол с помощью иглы без использования зажимов. Это может быть полезно в ситуациях, когда требуется большая гибкость или когда клиент предпочитает более минималистичный подход. В таких случаях я тщательно контролирую процесс, чтобы убедиться, что все проходит гладко и безопасно. Каждая процедура требует индивидуального подхода, и я всегда стараюсь учитывать предпочтения и комфорт клиента.

Важно не только сделать прокол, но и обеспечить, чтобы клиент остался доволен результатом и чувствовал себя комфортно на протяжении всего процесса. Поэтому я постоянно совершенствую свои навыки и изучаю новые техники, чтобы предоставлять своим клиентам наилучший сервис.

— Как вы обеспечиваете безопасность и стерильность во время процедуры пирсинга?

— Обеспечение безопасности и стерильности во время процедуры пирсинга — это один из самых важных аспектов моей работы. Я придерживаюсь строгих стандартов гигиены и безопасности, чтобы гарантировать, что каждая процедура проходит без риска для здоровья клиента. Во-первых, перед началом любой процедуры я тщательно мою руки с антисептическим средством и надеваю одноразовые перчатки. Это помогает предотвратить попадание бактерий и микробов на область прокола. Я также использую маску, чтобы минимизировать риск передачи инфекций через дыхательные пути. Во-вторых, все инструменты, которые я использую, проходят тщательную стерилизацию. Я предпочитаю использовать автоклав для стерилизации игл, зажимов и других инструментов, так как это самый надежный способ уничтожения всех патогенов. Каждое новое изделие, которое я использую, также является одноразовым, что исключает возможность повторного использования и, соответственно, риска передачи инфекций. Перед началом процедуры я всегда провожу консультацию с клиентом, чтобы обсудить его предпочтения и ответить на все вопросы. Я также проверяю, нет ли у клиента аллергий на материалы, которые будут использоваться, и объясняю, как правильно ухаживать за пирсингом после процедуры.Во время самой процедуры я внимательно слежу за тем, чтобы все проходило в комфортной и безопасной обстановке. Я использую только качественные и сертифицированные украшения, которые также проходят стерилизацию перед использованием. Это гарантирует, что клиент получит не только красивый, но и безопасный пирсинг.

После завершения процедуры я даю клиенту рекомендации по уходу за пирсингом, чтобы минимизировать риск инфекций и обеспечить правильное заживление. Я всегда остаюсь на связи с клиентом, чтобы ответить на любые возникающие вопросы и помочь в случае необходимости. Таким образом, я стремлюсь создать максимально безопасные условия для своих клиентов и обеспечить им положительный опыт.

— С какими распространенными осложнениями или проблемами вы сталкиваетесь, и как вы их решаете?

— Это гранулема, шарик с гнойным содержимым, который вылазит после травы, или не правильного ухода. Для этого провожу анамнез, то есть спрашиваю, что делал клиент и из-за чего могло это произойти; после выписываю лечение исходя из понятной картины, если этот метод не помогает, пробуем другое.

— Как вы работаете с клиентами, которые нервничают или боятся перед процедурой?

— Работа с клиентами, которые нервничают или испытывают страх перед процедурой пирсинга, — это важная часть моей практики. Я понимаю, что для многих людей это может быть волнительным опытом, и моя задача — сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно и уверенно.

Прежде всего, я стараюсь создать расслабляющую атмосферу в студии. Я приветствую клиента с улыбкой и стараюсь установить с ним доверительный контакт. Я понимаю, что каждый человек уникален, и у каждого могут быть свои причины для беспокойства. Поэтому я всегда готова выслушать их и понять, что именно вызывает страх. Если я замечаю, что клиент нервничает, я не спешу начинать процедуру. Я предлагаю ему немного посидеть и успокоиться. В это время я могу предложить ему чашку чая или воды, чтобы создать более уютную обстановку. Я также могу предложить клиенту сделать несколько глубоких вдохов, чтобы помочь ему расслабиться.Важно, чтобы клиент понимал, что он контролирует ситуацию. Я всегда объясняю, что не начну процедуру без его согласия. Я говорю: "Когда вы будете готовы, просто дайте мне знать". Это помогает клиенту почувствовать, что он не под давлением и может принимать решения самостоятельно. Кроме того, я задаю вопросы, чтобы понять, как он себя чувствует. Например, я могу спросить: "Как вы себя чувствуете? Готовы ли вы продолжать?" Это дает клиенту возможность выразить свои чувства и, возможно, обсудить свои опасения. Я всегда готова ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у клиента, и объяснить процесс, чтобы развеять его страхи.

Если клиент все еще испытывает сильное волнение, я могу предложить ему отдохнуть еще немного или даже перенести процедуру на другой день. Я всегда подчеркиваю, что важно, чтобы он чувствовал себя комфортно и уверенно, прежде чем мы начнем. Моя цель — сделать так, чтобы каждый клиент ушел не только с красивым пирсингом, но и с положительными эмоциями от всего процесса.

— Как вы следите за тенденциями и новыми подходами в мире пирсинга?

— Чтобы оставаться в курсе последних тенденций и новых подходов в мире пирсинга, я активно занимаюсь самообразованием и постоянно ищу возможности для профессионального роста. Одним из основных способов, которым я пользуюсь, является участие в различных курсах и семинарах. Это позволяет мне не только изучать новые техники и методы, но и обмениваться опытом с другими мастерами, что очень важно в нашей профессии. Я также стараюсь посещать мастер-классы и тренинги, проводимые известными специалистами в области пирсинга. Общение с коллегами и обмен опытом помогают мне расширять свои горизонты и находить вдохновение для новых идей. Кроме того, я активно слежу за социальными сетями, такими как Instagram и TikTok. Эти платформы стали настоящими источниками информации о последних трендах в пирсинге. Я подписана на множество аккаунтов мастеров, студий и брендов, которые делятся своими работами, новыми техниками и идеями. Это позволяет мне быть в курсе актуальных стилей, украшений и подходов к работе с клиентами. Обращаю внимание на отзывы и комментарии клиентов в социальных сетях. Это помогает мне понять, что именно привлекает людей, какие стили и техники становятся популярными, а также какие аспекты обслуживания вызывают наибольшее доверие и интерес. Я стараюсь учитывать эти моменты в своей практике.

Я не забываю о важности общения с клиентами. Часто они приходят с идеями и пожеланиями, основанными на том, что они видели в интернете или у друзей. Я всегда готова обсудить их идеи и предложить свои рекомендации, основываясь на последних тенденциях. Это помогает мне не только оставаться актуальной, но и строить доверительные отношения с клиентами, что является ключевым аспектом успешной практики.

— Как вы относитесь к обсуждениям и вопросам о пирсинге, связанным с культурными или этическими (религиозными) аспектами?

— Я считаю, что обсуждение культурных и этических аспектов пирсинга, включая религиозные вопросы, является крайне важным и необходимым в нашей профессии. Пирсинг — это не просто модное украшение; для многих людей он имеет глубокое значение, связанное с их культурной или религиозной идентичностью. Я всегда открыта к таким обсуждениям и стараюсь подходить к ним с уважением и пониманием.

В разных культурах и религиях пирсинг может иметь различные значения и символику. Например, в некоторых традициях пирсинг ушей или носа может быть частью ритуала перехода во взрослую жизнь, а в других — символом принадлежности к определенной группе или вере. Я всегда готова выслушать клиентов и узнать, что именно для них означает пирсинг, чтобы предложить подход, который будет уважать их традиции и убеждения. Я считаю, что важно быть осведомленным о религиозных предписаниях, которые могут касаться пирсинга. Например, в некоторых религиях могут быть ограничения на определенные виды украшений или на сам процесс прокола. Я стараюсь изучать эти аспекты и быть внимательной к чувствам клиентов, чтобы не задеть их религиозные убеждения. Если клиент приходит с просьбой о пирсинге, который может противоречить его вере, я всегда готова обсудить это и предложить альтернативные варианты, которые будут более приемлемыми.

В целом, я считаю, что обсуждение культурных и этических аспектов пирсинга, включая религиозные вопросы, обогащает нашу практику и помогает нам стать более чуткими и внимательными мастерами. Это не только улучшает качество обслуживания, но и способствует созданию более уважительной и инклюзивной среды для всех клиентов.

— Какой самый запоминающийся случай из вашей практики, который изменил ваш взгляд на эту профессию?

— В самом начале своей карьеры, когда я только начинала работать в сфере пирсинга, я делала проколы своим подругам. Однажды, к сожалению, я не уделила должного внимания обработке украшения, и это привело к серьезным последствиям. Прокол воспалился, и отек был настолько сильным, что ухо увеличилось вдвое. Я очень переживала за свою подругу, и в конечном итоге нам пришлось обратиться в больницу, чтобы снять украшение. Этот инцидент стал для меня важным уроком и открыл глаза на то, что пирсинг — это не просто безобидное увлечение, а серьезная процедура, требующая внимательности и профессионализма. Я поняла, что безопасность и здоровье клиентов должны быть на первом месте. После этого случая я приняла решение кардинально изменить свой подход к работе. Я переехала в специализированную студию, где смогла создать безопасные условия для проведения процедур. Инвестировала в необходимое оборудование для обеспечения полной стерилизации и безопасности. Это включало в себя качественные инструменты, автоклав для стерилизации и одноразовые материалы. Я начала уделять больше внимания обучению и повышению квалификации, чтобы гарантировать, что каждая процедура проходит с максимальной заботой о здоровье и комфорте клиентов.

Этот опыт стал для меня важным этапом в профессиональном развитии и помог мне осознать всю ответственность, которую я несу как мастер пирсинга. С тех пор я всегда стараюсь делиться своим опытом с другими, чтобы они понимали, насколько важно соблюдать все меры предосторожности и обеспечивать безопасность на каждом этапе процедуры.

— Какие советы вы могли бы дать новичкам, которые хотят начать карьеру в пирсинге?

— Важно сразу инвестировать в необходимое оборудование для дезинфекции и стерилизации, так как пирсинг — это серьезная процедура, требующая высокой ответственности. Если что-то пойдет не так, ответственность за последствия в первую очередь ляжет на вас, помимо клиента.

Необходимо понимать, что пирсинг — это не развлечение, а профессиональная деятельность, которая требует времени и усилий для отработки навыков. Важно использовать только качественные и сертифицированные украшения, чтобы минимизировать риск осложнений. Также стоит найти опытного и квалифицированного мастера для обучения, который сможет передать вам необходимые знания и навыки, а не заниматься самодеятельностью. Это поможет вам избежать ошибок и обеспечить безопасность как для себя, так и для ваших клиентов.

— Как вы видите будущее индустрии пирсинга? Какие изменения или тенденции ожидаете?

— Будущее индустрии пирсинга, на мой взгляд, выглядит очень многообещающе и динамично. С каждым годом мы наблюдаем рост интереса к пирсингу как к форме самовыражения и искусства, и я ожидаю, что эта тенденция будет только усиливаться. Пирсинг становится все более популярным среди молодежи и различных субкультур. Это связано с тем, что пирсинг перестает восприниматься как что-то экстраординарное и становится частью повседневной моды. Мы наблюдаем, как знаменитости и влиятельные личности активно делятся своими пирсингами в социальных сетях, что вдохновляет молодежь на эксперименты с внешностью. Я ожидаю, что в будущем мы увидим еще больше разнообразия в стилях и подходах к пирсингу.

На мой взгляд, технологии будут играть все более важную роль в индустрии. Например, новые методы стерилизации и дезинфекции, а также использование высококачественных материалов для украшений будут способствовать повышению безопасности и комфорта клиентов. Появятся новые инструменты и технологии, которые упростят процесс прокола и сделают его более точным и менее болезненным.