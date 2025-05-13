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Продавцы Авито смогут подключить пакет услуг "Только для селлеров" от Сбера

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Предприниматели, которые продают товары через Авито, теперь смогут переводить выручку на счета физических лиц без комиссии. Первые десять переводов юрлицам будут бесплатными независимо от банка-получателя. Все последующие перечисления на счета юрлиц внутри Сбера будут также без комиссии. Стоимость за отправку средств на счета компаний и индивидуальных предпринимателей в другие банки составит 100 рублей. Для этого достаточно подключить пакет услуг Сбера "Только для селлеров".

Как сообщили в Авито, в пакете услуг можно получить бизнес-карту с бесплатными СМС-уведомлениями и бесплатный доступ к сервисам партнёров Сбера, таким как юридическая поддержка, электронный документооборот, отчётность в госорганы, бухгалтерия ИП с патентной или упрощённой системой "Доходы", чат-бот, оплата товаров и топлива в кредит по ставке 3,3%, настройка рекламы по шаблонам и инструменты для роста конверсии на сайте.

"Мы — не маркетплейс товаров, а сервис размещения объявлений, предоставляющий большой спектр услуг и сервисов, который закрывает сразу множество потребностей, где человек сразу и продавец, и покупатель, и заказчик услуг. И благодаря этой особенности мы стали колыбелью микропредпринимательства. В прошлом году на Авито зашли больше 200 тыс. новых субъектов микробизнеса. Мы стремимся предоставить нашим профессиональным продавцам максимум удобных инструментов для масштабирования. Партнерство со Сбером — это ещё один шаг к тому, чтобы сделать продажи на Авито ещё более выгодными для наших пользователей", — рассказывает Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товаров.

Чтобы подключить пакет, нужен статус юридического лица или ИП и счёт в СберБизнесе. После проверки по СберБизнес ID продавец получит значок "Документы проверены". По данным исследований Авито, товары продавцов с таким значком просматривают на 20% чаще.

"Авито и Сбер — стратегические партнеры, которых связывают долгие отношения и успешные совместные проекты. Мы постоянно находимся в поиске лучших решений для наших пользователей и стремимся предоставить удобные инструменты для развития предпринимательства. Наши совместные продукты ускоряют рост, открывают новые возможности для бизнеса и делают короче путь к успеху для всех селлеров Авито", — уверен Александр Самсонов, директор по стратегическим партнерствам Авито.

Новые продавцы, подключившие пакет, чьи ежемесячные траты не превышают 1 тыс. рублей за последние 6 месяцев, могут получить 8000 бонусов на продвижение своих товаров на Авито.

"Авито быстро набирает популярность, и мы решили поддержать его продавцов. Предложили выгодные бонусы при продажах на площадке и бесплатный доступ к услугам партнёров Сбера. К тому же с нашим пакетом услуг "Только для селлеров" пользователи получат статус верифицированного продавца, что повысит доверие к их товарам и укрепит репутацию Авито как надёжной площадки", — считает Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка.

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