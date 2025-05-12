Гроза стрижей не испугала: 10 мая на Самарской набережной прошел военно-патриотический фестиваль "Готов к защите Отечества"

"Мероприятие должно было начаться в 14:00, но любознательный народ начал собираться еще, наверное, с 10:00. Свободной минутки присесть не было, не то что пройтись по набережной, с коллегами пообщаться. Благо, когда началось авиашоу, удалось ненадолго вырваться пообедать. Людей достаточно, и что больше всего радует, достаточно компетентных, знающих и просто интересующихся. И молодежи, и среднего возраста мужчины и женщины всё мероприятие толпились у палатки, задавали вопросы, рассматривали экспонаты и держали в руках оружие" — делится эмоциями от фестиваля Ереськов Владимир Валентинович, член Исторического сообщества.
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36 интерактивных площадок и сцены развернулись от памятника Григорию Засекину вплоть до здания ЦСК. Местные жители знакомились с военной техникой, участвовали в тематических конкурсах, фотографировались с экспонатами и отведали полевую кухню, которая была представлена через каждые несколько тематических палаток.
Надвигающаяся гроза не помешала пилотам стрижей порадовать местных жителей ярким авиашоу. В выступлении участвовало пять самолетов Л-39.