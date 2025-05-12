Гроза стрижей не испугала: 10 мая на Самарской набережной прошел военно-патриотический фестиваль "Готов к защите Отечества"

36 интерактивных площадок и сцены развернулись от памятника Григорию Засекину вплоть до здания ЦСК. Местные жители знакомились с военной техникой, участвовали в тематических конкурсах, фотографировались с экспонатами и отведали полевую кухню, которая была представлена через каждые несколько тематических палаток.

Надвигающаяся гроза не помешала пилотам стрижей порадовать местных жителей ярким авиашоу. В выступлении участвовало пять самолетов Л-39.