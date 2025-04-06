ИТ-кадры на перспективу

Что уже сделано

В России за 4 года в 2 раза увеличили количество бюджетных мест по ИТ-специальностям в вузах. В 2024 году на бюджет зачислены 125 тысяч человек, еще около 70 тысяч учатся на коммерческой основе. Всего сейчас в 500 вузах, которые готовят ИТ-специалистов, учится более 600 тысяч человек. В вузах открыты "Цифровые кафедры", которые позволяют получить ИТ-квалификацию студентам других специальностей, они созданы в 100 вузах. Уже больше 200 тысяч студентов получили такое образование.

Большое внимание уделяется обучению информатике в школах. Около 400 тысяч детей за 4 года прошли бесплатные курсы программирования "Код будущего". После обучения многие из них сдали ЕГЭ по информатике и поступили на ИТ-специальность в вуз.

Кроме того, Минцифры России подготовлены учебные пособия для изучения искусственного интеллекта.

Что планируется сделать

В ближайшее время Минцифры России планирует ввести в качестве обязательного условия для ИТ-компаний, которые пользуются налоговыми льготами, определенный объем преподавания в вузах и обязательные стажировки студентов.

Также в вузах хотят увеличить норматив финансирования по дисциплинам, связанным с прикладной математикой, физикой, механикой, радиоэлектроникой.

Ведомство готово дополнительно профинансировать подготовку 10 тысяч специально отобранных студентов, которые станут ведущими инженерами по разработке технологий искусственного интеллекта.

В школах планируется ввести государственный учебник по информатике, ориентированный на изучение отечественных решений.

Министерство рассматривает возможность использования российских образовательных онлайн-платформ для получения практических цифровых навыков. Платформой "Яндекс Учебник" сейчас бесплатно пользуется каждый десятый школьник, изучающий информатику. Отказа от традиционной очной формы обучения не произойдет, а цифровые платформы предоставят возможность самостоятельного дополнительного изучения основ программирования и машинного обучения.

Кроме того, в планах — создание единой онлайн-платформы с участием крупнейших российских технологических компаний. Этот ресурс даст возможность студентам изучать искусственный интеллект, работать с большими данными, получать базовые навыки программирования.