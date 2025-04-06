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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

На связи с будущим: где получить перспективную профессию

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Переход на единую национальную платформу радио­связи, развитие инфраструктуры и внедрение нового поколения сетей связи на основе отечественных технологий, развитие собственной защищенной инфраструктуры хранения данных, развитие спутниковой группировки, цифровая экономика и "умные" города — такие масштабные задачи стоят сегодня перед специалистами одной из критически важных для страны отраслей. До недавнего времени многие технологии развивались на иностранных платформах, поэтому обеспечение технологического суверенитета в сфере коммуникаций и связи — важное условие национальной безопасности. Вот почему подготовка профессиональных кадров входит в число приоритетных направлений как Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, так и национального проекта "Экономика данных", который начал свое действие с 2025 года.

Фото: Инга Пеннер

Стать инженером будущего для динамично развивающейся отрасли и получить фундамент перспективной и востребованной профессии уже сегодня можно в технических вузах с программами подготовки по направлениям, связанным с радиотехникой и системами связи. Рассмотрим лишь несколько таких вариантов в границах Приволжского федерального округа.

Радиотехника

Это базовое направление науки и техники, посвященное созданию и обеспечению функционирования устройств и систем, основанных на использовании электромагнитных колебаний и волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются радио­технические системы, комплексы и устройства, методы и средства их проектирования, моделирования, экспериментальной отработки, подготовки к производству и технического обслуживания.

В зависимости от профиля пройти обучение по этому направлению по программе бакалавриата можно в следующих вузах:

  • Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева (КАИ);
  • Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина (СГТУ);
  • Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ);
  • Самарский государственный технический университет (Самарский политех);
  • Самарский университет имени С. П. Королева;
  • Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ).

Магистерские программы обучения есть в:

  • КАИ;
  • УлГТУ;
  • Самарском политехе;
  • Самарском университете имени С. П. Королева;
  • ПГУТИ.

Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Это направление включает совокупность инновационных технологий, средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на создание условий для обмена информацией на расстоянии, ее обработки и хранения с использованием различных сетевых структур; а также совокупность технических и аппаратных средств, способов и методов обработки, хранения и обмена информацией по проводной, радио- и оптической системам и средам.

Вузы предлагают различные профили подготовки: от систем радиосвязи, мобильной связи и радиодоступа до программно-защищенных инфокоммунникаций.

Обучение по программе бакалавриата ведут:

  • КАИ;
  • СГТУ;
  • УлГТУ;
  • ПГУТИ.

Магистерские программы обучения доступны в:

  • КАИ;
  • СГТУ;
  • УлГТУ.

Конструирование и технология электронных средств

Направление дает фундаментальную, теоретическую и практическую подготовку в области проектирования и конструирования современных электронных средств, разработки технологических процессов, контроля качества и обслуживания, подготовки конструкторской и технологической документации.

Для подготовки можно выбрать свой профиль: проектирование и технология радиоэлектронных средств, разработка и управление средств мобильной связи, радиолокационных и радионавигационных систем и комплексов, бортовые радиоэлектронные системы ракетно-космической техники, радиоэлектронные системы передачи информации и др.

По программам бакалавриата и магистратуры обучение можно пройти в следующих вузах:

  • КАИ;
  • УлГТУ;

Самарский университет им. С. П. Королева;

Передовая инженерная аэрокосмическая школа.

Радиоэлектронные системы и комплексы

Направление ориентировано на подготовку специалистов в области проектирования и технологии производства радиотехнических приборов и систем для различных областей: от связи и навигации до медицины и природопользования. Помимо этого, студенты учатся разрабатывать программы для обработки радиосигналов и программирования электроники.

Обучение ведется только по программе специалитета в следующих вузах:

  • КАИ;
  • УлГТУ;
  • Самарский университет им. С. П. Королева;
  • ПГУТИ.

Точка входа

В Самаре большинство вышеперечисленных направлений обучения доступны студентам Факультета № 5 — Систем радио­связи и радиотехники ПГУТИ. Вуз занимается подготовкой профессиональных кадров для отрасли связи с 1956 года, а специалистов радиотехнического профиля здесь готовят с 1961 года.

Студенты Факультета № 5 получают серьезную техническую и инженерную подготовку по следующим направлениям:

11.03.01 — Радиотехника, бакалавриат, очная форма

Профиль: "Радиотехнические системы и устройства беспилотных летательных аппаратов" (разработка и эксплуатация систем и комплексов для наземной и космической связи, навигации и радиолокации; разработка радио­передающих и радиоприемных устройств беспилотных летательных аппаратов; цифрового телевидения и радиовещания и т. д.).

11.03.02 — Инфокоммуникационные технологии и системы связи, бакалавриат, очная и заочная формы

Профиль: "Программирование и администрирование систем радиосвязи" (проектирование и создание мультисервисных сетей; проектирование, строительство и эксплуатация волоконно-оптических линий передач; обеспечение информационной безопасности инфокоммуникационных систем; использование современных транспортных технологий, многоканальных телекоммуникационных систем).

11.04.01 — Радиотехника, магистратура, очная форма

Профиль: "Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения" (исследование, разработка, проектирование и эксплуатация устройств телевидения и радиосвязи различного назначения).

11.05.01 — Радиоэлектронные системы и комплексы, специалитет, очная форма (разработка и проектирование электронных и радиоэлектронных средств и устройств).

Количество бюджетных и коммерческих мест, а также условия поступления лучше уточнить в приемной комиссии.

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Переход на единую национальную платформу радио­связи, развитие инфраструктуры и внедрение нового поколения сетей связи на основе отечественных технологий, развитие собственной защищенной инфраструктуры хранения данных, развитие спутниковой группировки, цифровая экономика и "умные" города — такие масштабные задачи стоят сегодня перед специалистами одной из критически важных для страны отраслей. До недавнего времени многие технологии развивались на иностранных платформах, поэтому обеспечение технологического суверенитета в сфере коммуникаций и связи — важное условие национальной безопасности. Вот почему подготовка профессиональных кадров входит в число приоритетных направлений как Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, так и национального проекта "Экономика данных", который начал свое действие с 2025 года.

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