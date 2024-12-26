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90-е, Поттеры, Лунтики и змеи: в Авито рассказали о самых популярных карнавальных костюмах для детей и взрослых в Самаре

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Продажи карнавальных костюмов в Самаре в ноябре–декабре 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 7%. Один костюм в среднем стоит 1 800 рублей для взрослого и 1 300 рублей для ребенка, однако на Авито можно найти множество вариантов в пределах 1 000 рублей, рассказали в пресс-службе компании.

В среднем один образ для ребенка стоит 1 300 рублей, а для взрослого — 1 800 рублей. Популярностью пользуются костюмы героев сказок, мультиков, фильмов, а также наряд символа года. Продажи костюмов змеи выросли на 94%.

Для взрослых

Традиционно одни из самых популярных новогодних костюмов для взрослых — костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Наряд Деда Мороза в ноябре–декабре этого года покупали на 21% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. В среднем он стоил 700 рублей, однако на Авито можно найти и премиум-версию костюма главного новогоднего волшебника. Такой наряд ручной работы из роскошных тканей обойдется в 150 000 рублей. Продажи костюма Снегурочки выросли на 3%. Их в среднем покупали за 1 100 рублей, но на площадке также можно найти эксклюзивную версию за 150 000 рублей.

Также взрослые активно покупают и другие костюмы. За год в 2,5 раза выросли продажи нарядов эльфа, на 68% — принцессы, на 54% — Гарри Поттера и на 20% — Клеопатры. Помимо прочего, в этом году популярен образ Барби — такой наряд стоит 2 000 рублей — и стиль 90-х. Спортивный ретро-костюм можно купить за 2 690 рублей. Также популярностью пользуются шуточные костюмы — так, получить мускулистое тело можно всего за 2 250 рублей. 6 000 рублей стоит оригинальный надувной костюм динозавра. А за 1 630 рублей можно купить самый актуальный кигуруми-костюм символа года — змеи.

Для детей

Из костюмов для девочек этом году на 46% чаще стали покупать образ Маши из "Маши и медведя". Также на 25% выросли продажи нарядов Красной шапочки, а на 21% — Эльзы. Топ-5 замыкают костюмы снежинки (+18%) и принцессы (+13%).

Для мальчиков в этом году стали активнее покупать костюмы мушкетеров — продажи выросли на 56%. Также в топе продаж — наряд человека-паука, который покупали чаще на 54%. За ним следует костюм Буратино с ростом продаж на 43%. В пятерку лидеров также вошли костюмы героев "Щенячьего патруля" (+10%) и ежика (+7%).

Среди костюмов, которые выбирают и мальчикам, и девочкам, хитом стал наряд символа наступающего года — змеи. Их покупали чаще на 94%. Также выросли продажи нарядов волшебника или волшебницы (+44%). Образы героев из мультиков "Фиксики" покупали чаще на 33%, а костюмы героев мультфильма "Три кота" — на 29%.

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