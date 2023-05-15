Топ-3 самой необходимой техники для кухни

Продавец-консультант фирменного магазина, расположенного по адресу: г. Самара ул. Дачная 2 ТЦ "Айсберг", Симонова Виктория поможет выяснить, что в первую очередь необходимо из техники на кухне на примере российской торговой марки REDMOND.

3 место: Миксер

Миксер — это самый частый и более распространённый вид кухонной техники. Действительно, каждая хозяйка готовит праздничные пироги, торты и прочие сладости, крем, который так легко взбивается в этом аппарате.

По мнению эксперта, самым ходовым миксером в компании REDMOND является модель RHM-M2104. Миксер оснащен двумя парами насадок. Насадки для взбивания незаменимы в приготовлении кремов для тортов и пирожных, воздушного картофельного пюре и жидкого теста. А насадки для замешивания помогут сделать густое тесто для пирожков, кексов или пиццы. Инженеры REDMOND нашли баланс между прочностью и легкостью прибора: его корпус выполнен из нержавеющей стали и пластика. У миксера 5 скоростей работы, и вы сможете выбрать необходимую для каждого блюда. Например, сливки или яичные белки взбиваются на нескольких скоростях: сначала на низкой, затем — на высокой. В приборе предусмотрен режим TURBO: он поможет более быстро и тщательно смешать ингредиенты. Особенно он полезен, когда необходимо избавиться от комочков в тесте или креме.

Технические характеристики:

Мощность: 500 Вт

Количество скоростей: 5

Количество насадок: 2

Защита от перегрева: есть

Длина шнура: 1 м

Цена: 2799 руб.

2 место: Блендер

Ещё один кухонный электроприбор, основной функцией которого является взбивание различных смесей, выступает блендер. Он во многих случаях появляется в доме практически одновременно с тем, как в молодой семье появляется ребёнок.

Продавец-консультант Виктория считает, что самой популярной моделью среди блендеров REDMOND является RHB-2973. Это мощный и многофункциональный прибор "4 в 1" для быстрой подготовки ингредиентов и приготовления блюд. Помимо классических для блендеров насадок: венчика, блендера и S-образного ножа измельчителя, в комплект прибора входит уникальная насадка для приготовления пюре, которая поможет сделать нежное пюре без комочков из отварного картофеля, моркови, тыквы или других овощей. В отличие от насадки-блендера, насадка для пюре не взбивает, а равномерно перетирает овощи. Блюдо получается нежным и пышным, а не клееобразным.

Технические характеристики:

Мощность: 1200 Вт

Скорость работы: до 15700 об/мин

Количество скоростей: 5

Количество насадок: 4

Защита от перегрева: есть

Защита от перегрузки: есть

Длина шнура: 1 м

Цена: 5499 руб.

1 место: Мультиварка

Мультиварка — это бытовой электроприбор, предназначенный облегчить и ускорить приготовление блюд, причем как классических, так и изысканных, многокомпонентных. Кухонный помощник пользуется большой популярностью, ведь с его помощью получается вкусная и полезная пища.

Виктория поделилась, что мультиварка REDMOND RMC-М90 — популярная модель, ставшая классикой в богатой линейке мультифункциональных устройств для приготовления разнообразных блюд.

Мультиварка М90 имеет 45 программ приготовления, 3D-нагрев, позволяющий равномерно распределять тепло внутри объёмной чаши и удобную программу МУЛЬТИПОВАР для самостоятельной настройки времени и температуры приготовления еды и напитков.

Программа МУЛЬТИПОВАР также позволяет готовить по технологии су-вид (фр. sous-vide, "под вакуумом"). Продукты готовятся несколько часов при низкой температуре без доступа кислорода. Благодаря щадящей температурной обработке овощи, мясо, рыба и птица сохраняют естественную текстуру и большинство питательных веществ и витаминов, получаются максимально сочными. Для приготовления под вакуумом продукты следует помещать в специальные воздухонепроницаемые пакеты и герметично запечатывать с помощью вакуумного упаковщика.

Технические характеристики:

Мощность: 1000 Вт

Общий объем чаши: 5 л

Покрытие чаши: керамическое

Количество программ: 17

3D-нагрев: есть

Автоподогрев: до 24 часов

Отложенный старт: до 24 часов

Цена: 7499 руб.

Надеемся, что данная статья поможет в выборе кухонной техники. А если возникли вопросы, то можно проконсультироваться в магазине REDMOND, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Дачная 2 ТЦ "Айсберг", 124 секция.