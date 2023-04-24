Молодые музыканты Самарской области

Концерт группы "Без 5 минут…" прошел на одной из площадок, которая поощряют творчество музыкантов. Объединение существует всего 2 года, но уже обрела более тысячи поклонников своего творчества. Название имеет много смыслом, ведь 5 минут может быть до метро, до Нового Года, или до начала нового фильма.

Жанр исполнения — альтернативный рок: песни имеют вкрапления из джаза, блюза, металла и так далее. Тексты песен имеют скрытый смысл и ориентированы на молодежь.

Состав группы менялся часто, потому что для ребят важна пунктуальность, ответственность и адекватность в коллективе. Сейчас она состоит из пяти человек: Миша — вокал, Саша — гитара, Андрей — гитара, Максима — барабаны и Ваня — бас-гитара.

Молодые исполнители в жанре альтернативного рока создают большой общественный резонанс и интерес. А там, где есть интерес, проявляется творчество. Люди, вдохновившись музыкой кого-то, начинают создавать свою. Поэтому важно поддерживать начинающих музыкантов, чтобы в будущем получить качественные работы, новые песни и креативную молодежь.