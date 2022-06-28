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Искусствовед Ирина Свидирова рассказала о сказке в картинах русских художников

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Сказки и фольклорные мотивы были главным источником вдохновения и основой для искусства конца ХIХ и начала ХХ веков. Главная же тема лекции "Русское сказочное" Ириной Свиридовой была взята ещё из-за выставки русской художницы Елены Поленовой, что походит на втором этаже музея. Поленова — одна из тех, кто переводил фольклорные произведения для детской аудитории. Ведь сказки первоначально не предназначались для детей, поскольку были жестокими по своему содержанию.

Со слов Ирины Свиридовой "фольклорная сказка стала отправной точкой для художников" той ушедшей эпохи. Сказки воплощались в живописи, графике и книжной иллюстрации. Главной иллюстрацией с элементами сказки искусствовед считает работу 1881–1898 года Виктора Васнецова "Богатыри", где сочетается героическое прошлое русского народа с его будущим. "Васнецов был одним из первых, кто внёс мотив сказки в большое искусство", — отметила лектор.

Прежде чем обратиться к другим работам художников, искусствовед обозначила главный вопрос лекции — "Почему художники конца ХIХ — начала ХХ веков пришли к пониманию, что в сказках и народной культуре есть та сила, которая необходима современным художникам?" Ирина Свиридова выделила три главные составляющие:

Первой, безусловно, стал народ, так как в 1830 годах появляется славянофильство. Народность для славянофилов была своеобразной силой искусства, которая добавляла в работы художников особую отличительную черту. Художники находили свой универсальный язык для искусства. В пример искусствовед привела работы художника-передвижника Константина Маковского. В своих картинах художник с особым трепетом обращался к народу и темы для своих работ он находил в путешествиях по Тверской и другим губерниям.

Как подмечает Свиридова, в картине Маковского "Дети, бегущие от грозы" 1872 года герои архетипичны — изображение девочки и мальчика можно сопоставить с персонажами русской народной сказки Алексея Толстого Аленушкой и Иванушкой.

Источник фото: tretyakovgallery.ru

Второй составляющей послужила история России. Художники с точностью изображали сцены из прошлого своей страны из-за славянофильских тенденций. Подобные элементы проявлялись в работах Репина. Особенность его и художников, что следовали этой тенденции, были пятистрочные названия, с уточнением в годах, личностях и местности.

И наконец, третьей составляющей, что выделила Ирина Свиридова, стало обращение к природе. В своих картинах, как считает искусствовед, художники 1860-70 годов делали акцент на природе. В качестве примера она привела картину Ивана Шишкина "В лесу графини Мордвиновой. Петергоф" 1869 года. Искусствовед также упомянула, что лес является источником таинственности и сказочности.

Источник фото: tretyakovgallery.ru

Ирина Свиридова также отметила, что художники, такие как М. Врубель, С. Малютин, М. Тенишева и др., создавали декоры для дома, мебель в неорусском стиле. Интерпретируя своё искусство в жизни, художники воплощали некое своё представление о великом прошлом.

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Искусствовед Ирина Свидирова рассказала о сказке в картинах русских художников

Сказки и фольклорные мотивы были главным источником вдохновения и основой для искусства конца ХIХ и начала ХХ веков. Главная же тема лекции "Русское сказочное" Ириной Свиридовой была взята ещё из-за выставки русской художницы Елены Поленовой, что походит на втором этаже музея. Поленова — одна из тех, кто переводил фольклорные произведения для детской аудитории. Ведь сказки первоначально не предназначались для детей, поскольку были жестокими по своему содержанию.

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