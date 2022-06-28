Искусствовед Ирина Свидирова рассказала о сказке в картинах русских художников

Со слов Ирины Свиридовой "фольклорная сказка стала отправной точкой для художников" той ушедшей эпохи. Сказки воплощались в живописи, графике и книжной иллюстрации. Главной иллюстрацией с элементами сказки искусствовед считает работу 1881–1898 года Виктора Васнецова "Богатыри", где сочетается героическое прошлое русского народа с его будущим. "Васнецов был одним из первых, кто внёс мотив сказки в большое искусство", — отметила лектор.

Прежде чем обратиться к другим работам художников, искусствовед обозначила главный вопрос лекции — "Почему художники конца ХIХ — начала ХХ веков пришли к пониманию, что в сказках и народной культуре есть та сила, которая необходима современным художникам?" Ирина Свиридова выделила три главные составляющие:

Первой, безусловно, стал народ, так как в 1830 годах появляется славянофильство. Народность для славянофилов была своеобразной силой искусства, которая добавляла в работы художников особую отличительную черту. Художники находили свой универсальный язык для искусства. В пример искусствовед привела работы художника-передвижника Константина Маковского. В своих картинах художник с особым трепетом обращался к народу и темы для своих работ он находил в путешествиях по Тверской и другим губерниям.

Как подмечает Свиридова, в картине Маковского "Дети, бегущие от грозы" 1872 года герои архетипичны — изображение девочки и мальчика можно сопоставить с персонажами русской народной сказки Алексея Толстого Аленушкой и Иванушкой.

Источник фото: tretyakovgallery.ru

Второй составляющей послужила история России. Художники с точностью изображали сцены из прошлого своей страны из-за славянофильских тенденций. Подобные элементы проявлялись в работах Репина. Особенность его и художников, что следовали этой тенденции, были пятистрочные названия, с уточнением в годах, личностях и местности.

И наконец, третьей составляющей, что выделила Ирина Свиридова, стало обращение к природе. В своих картинах, как считает искусствовед, художники 1860-70 годов делали акцент на природе. В качестве примера она привела картину Ивана Шишкина "В лесу графини Мордвиновой. Петергоф" 1869 года. Искусствовед также упомянула, что лес является источником таинственности и сказочности.

Источник фото: tretyakovgallery.ru

Ирина Свиридова также отметила, что художники, такие как М. Врубель, С. Малютин, М. Тенишева и др., создавали декоры для дома, мебель в неорусском стиле. Интерпретируя своё искусство в жизни, художники воплощали некое своё представление о великом прошлом.