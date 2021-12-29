Наталья Ростова: "Есть много талантливых людей, и они должны быть услышаны"

— С чего начался Ваш литературный путь?

— У меня не было никаких планов и предпосылок. Я не вела и не веду до сих пор хронологии своих работ, поэтому не могу назвать первое стихотворение. Но точно помню, что оно было написано в средних классах, когда я только начинала пробовать писательское перо. Это были наивные, добрые стихи про осень, школу, каникулы, в общем, о том самом беззаботном детстве. Так что мои работы можно было назвать типичными экспериментами любого школьника.

— Учитывая довольно среднестатистический начальный опыт, как получилось вырваться за собственные пределы?

— На самом деле несколько лет после пробы пера у меня не было желания что-либо писать, а таланта к тому, чтобы не отрываться от листа, так и не обнаружилось. Перерыв длился до 18-19 лет, а потом случились чувства, любовь. Эти первые серьезные эмоции начали складываться в строки. Однако это не продлилось долго, снова были промежутки в творчестве, когда я опиралась только на внезапные порывы вдохновения. Спустя какое-то время начала именно работать над этим, писать больше и качественнее, а затем и выступать со своими стихами.

— Как относитесь к своим прошлым работам? Есть ли чувство их актуальности в Вашей жизни?

— Несомненно, есть, недавно нашла старый блокнот, в котором собраны стихотворения за 15 лет творчества. Знаете, было ощущение, что автор не я, а совершенно другой человек. Тем не менее я часто обращаюсь к этим работам, редактирую или практически полностью переписываю. Самое главное — для них теперь тоже есть достойное место в моей жизни.

— Как происходит процесс написания?

— Я никогда не рассматривала это как ремесло или работу, это уже часть меня, моя жизнь. Я могу сесть за стол, обдумать тему и начать писать, а могу внезапно проснуться ночью и буквально записать на чем угодно, что под руку попадется.

— На какие темы обычно пишете?

— Я пишу о том, что волнует нас всех, это любовь. Вот мой основной лейтмотив. Конечно, в моем творчестве присутствуют философия и размышления о человеческих отношениях, но если рассматривать в коэффициенте, то это 1:9, где любовь побеждает с большим отрывом.

— Какие ваши любимые поэты? Кем вдохновляетесь?

— Определенно наши отечественные классики. Поэты серебряного века, особенно выделю Есенина и Цветаеву. Я на ее стихи даже писала блюз. Из более современных — Владимир Высоцкий.

— Бывает ли выгорание?

— На удивление нет. Думаю, это потому, что я слишком люблю свое дело и грамотно распределяю на него время. Даже больше скажу, мои эмоциональные ресурсы не только не истощаются, но и еще больше наполняются.

— Планируете издать собственный сборник?

— Естественно есть мысль о том, чтобы издать собственную книгу, к тому же материал уже собран. Если думать о самом выпуске, то у меня много знакомых, друзей, организаций, которые бы обязательно получили мое детище. Так что малым тиражом дело бы не обошлось, большой — наверное, рискованно для дебюта, поэтому я рассчитываю на средний тираж, который будет для свободного доступа.

— Писать могут все?

— За всех сказать не могу. Одним, может быть, и не дано, но они работают и прокачивают навык. Другим дано писать, но читать они не могут, например, из-за боязни сцены. От этого многое становится неуслышанным. Думаю, что все зависит от человека в этом деле.

— Можно ли натренировать навык написания стихов?

— Нельзя сказать однозначно, для каждого это индивидуальный опыт и подход. У меня такого не было, я просто писала по приходящим мыслям. Цели писать больше не было, важно было писать лучше. Ну и как ни парадоксально, качество улучшалось с практикой.

— Сейчас Вы выступаете со своими стихотворениями в ресторане "VinoGrad". Почему выбор пал именно на это место?

— Да, недавно я создала собственный проект "ПоэТон club с Ростовой", а местом встречи выбрала ресторан, так как подобный концепт и стиль светского мероприятия нравится людям. Наш город очень культурный, самарчане любят литературные собрания. Сейчас просто пандемия всех останавливает, но, тем не менее, люди у нас хорошо развиты в этом плане, у нас есть жажда и стремление к творческому познанию. Тот формат мероприятий, который я задумала востребованный, это то, что людям нравится. Но в будущем мы хотим отходить от выступлений на одной площадке, сейчас это "VinoGrad", но может это будет какое-то другое место.

— А какой формат мероприятия?

— Мы не ограничены по времени, стараемся примерно ориентироваться на полтора — два часа. За это время читаем стихотворения собственного сочинения под музыкальное сопровождение, которое каждый поэт выбирает лично. Придерживаемся тематики блюза и джаза. Я сама пишу песни и музыку, работаю в тандеме с Максимом Хвостовым, у него своя группа "Khvostov & Co", которая выпустила виниловый диск, он же автор аранжировок моих песен.

— Есть ли звездные гости?

— Конечно, у нас есть приглашенные гости, каждый раз новые. Например, в первом выпуске был Аркадий Соловейчик, певец, композитор и, конечно, прекрасный поэт. Были джазовый квартет "Джаз тайм" и Марк Львович Коган, дирижер духового оркестра Самары, с прекрасными пожеланиями нашему коллективу. В декабрьском выходе наши гости — руководители школы чечетки, награжденные лауреаты за развитие степ танца в России, кроме этого будет участвовать "Студия салонных танцев" имени Сергея Болдырева из Самарского университета. Ставка делается на качество и интерес, чтобы у людей осталось приятное впечатление.

— В "ПоэТоне" выступает только Ваша команда или же есть возможность у любого желающего?

— Концепцию разрабатываю я, люди сами пишут и предлагают свои выступления, в финале мы всегда предлагаем открытый микрофон и действительно любой желающий может выйти и поделиться собственным творчеством. У нас есть цензура, мы стараемся не допускать присутствия ненормативной лексики, а также не касаемся политических и религиозных тем. Но так как это Открытый микрофон, то мы не читаем стихотворения досрочно, поэтому если какое-то наше условие нарушено, то мы просто останавливаем и просим прочитать что-то другое. Хотя у нас и не было таких прецедентов, но план действий уже есть. В любом случае эти правила озвучиваются заранее, а постоянные резиденты об этом знают.

— Как набирается команда в "ПоэТон"?

— Я бываю на мероприятиях молодых поэтов, слушаю и читаю чьи-то стихи, принимаю предложения о прочтении. Я серьезно отношусь к смыслу и качеству текстов, а также к их презентации. Многие участники клуба не имеют актерского образования, но они выступают для публики, а значит должны уметь доносить свое творчество грамотно. Важна искренность, радует то, что у нас много талантливых людей, и когда их слушаешь, понимаешь, что они должны быть услышаны. Цель клуба не только самой выступить, но и дать слово другим авторам.

— Вы говорили, что выступаете с собственными песнями. У Вас есть музыкальное образование?

— Да, в детстве я занималась в музыкальной школе по классу скрипки, была солисткой хора, поэтому все сцены, сборы и концерты — это тот праздник, который для меня всегда был желанным. Моя преподавательница Людмила Ивановна Чарикова, скрипачка нашего самарского симфонического оркестра, тоже была на открытии "ПоэТона", чему я была бесконечно рада, ведь она столько вложила в меня любовь к музыке, и за это я ей благодарна.

— Была ли у Вас боязнь сцены?

— Нет, наверное все дело как раз в музыкальной школе, которая с детства привила мне постоянные концерты, поэтому на сцену у меня выработался иммунитет. Плюс ко всему я стала членом пушкинского общества, поэтому мне тоже приходилось читать свои работы на публике, так что даже если страх и был, то он, наверное, уже бы выветрился.

— Как вообще можно преодолеть страх сцены?

— Когда в "ПоэТон" приходят новые люди и боятся выступать, я всегда говорю о том, что зрители — наши друзья. Они пришли положительно настроенные на то, чтобы слушать, а не критиковать. Стараюсь успокоить и морально настроить. Главное — читать от души, и если поможет, то представить, что делаешь это для своих близких.

— Как относитесь к критике и к хейтерам?

— Хейтеров у меня нет, или же я их не замечаю, к критике отношусь спокойно, могу обратиться за мнением к друзьям или за советом к профессионалам, но негативного ключа во всем этом нет. Со своей стороны критикую очень осторожно, вообще стараюсь не допускать этого, в особенности к молодым поэтам, потому что любое случайное слово может отбить все желание сочинять и выступать. Каждый человек сам все о себе знает. Да и в целом, когда обращаются за помощью люди, конечно, хотят услышать поддержку и положительные слова.

— Как можете описать своих поклонников? Есть ли знакомые лица?

Есть те, кто ходит постоянно на все мои выступления, и когда я их вижу, у меня поднимается настроение. Я к ним отношусь с таким огромным уважением, что люди посвящают мне свое время и разделяют со мной свои чувства от услышанного.

— В Самаре развита тема творчества и литературы в частности?

— Очень развита, сейчас даже библиотеки имеют новый классный формат. Они уже вышли за рамки обычных читальных залов, теперь это целые площадки для выступлений, вечеров и концертов. И это не предел, мы развиваемся, а сейчас самое главное, чтобы эпидемиологическая обстановка позволила нам реализовать свои проекты. У меня есть мысль продолжать делать свой проект, менять форматы, пробовать другие программы и другие города.

— Какой Ваш жизненный лозунг?

— Тяжело найти конкретный лозунг, но я бы выбрала "Поэзия — музыка души". Это две составляющий моего творчества, они выбрали меня, и теперь я тоже часть этого.