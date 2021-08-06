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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самарской областной юношеской библиотеке прошел виниловый вечер

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27 июля, в Самарской областной юношеской библиотеке прошел виниловый вечер, посвященный прошедшему дню рождения фронтмена британской рок-группы "The Rolling Stones" Микка Джаггера.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Собиратель винила Артем Доценко рассказал увлекательную историю создания великой рок-группы, показал многочисленные виниловые пластинки, изданные за все 78 лет существования группы. Зрители не только узнали новые факты о рок-группе, но и послушали композиции из каждого альбома "The Rolling Stones" в качественном звучании, воспроизведенном виниловым проигрывателем. Также не обошлось и без показа старых видео с участием музыкантов и легендарных клипов.Виниловый вечер завершился

просмотром крайнего музыкального видеоклипа Микка Джагера "EAZY SLEAZY", который посвящен всем последним событиям в мире и появившимся нововведениям с приходом в жизнь человечества вируса COVID-19.

Для всех желающих, интересующихся творчеством "The Rolling Stones" лекция доступна в записи на странице в VK по ссылке.

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