"Крылья" уступили московскому "Спартаку" в контрольном матче

Самарцы уступили со счетом 2:3.
Голы: Гарсия, 20'; 14 Баньяц, 54'; 72 Фернандес, 64'; Умяров, 76'; Сорокин, 79'.
"Крылья Советов": 30 Песьяков (80 Кокарев, 48'), 47 Божин (18 Лепский, 62'), 23 Чернов (47 Божин, 85'), 5 Ороз (72 Фернандес, 55'), 15 Рассказов (35 Макаров, 55'), 2 Печенин (21 Иванисеня, 62') (2 Печенин, 85'), 8 Витюгов (22 Костанза, 62'), 6 Бабкин (20 Столбов, 62'), 14 Баньяц (73 Шитов, 62') (26 Ашкалов, 90'), 19 Олейников (17 Бобер, 62'), 11 Рахманович (91 Игнатенко, 30') (99 Джеффри, 62').
Запасные: 39 Фролов, 10 Крамарич.