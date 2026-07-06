Самарского журналиста Олега Новикова посмертно наградили орденом Мужества

06.07.2026 08:53 Читали 4

Погибшего на СВО журналиста Олега Новикова наградили орденом Мужества. Награду вручили его супруге Надежде 2 июля в военкомате в Тольятти.

По словам Надежды, она и школьные друзья Олега намерены инициировать установку памятной доски в его честь на здании школы №36 на ул. Урицкого в Самаре, где все они учились.

Напомним, Олег Новиков - ветеран войны в Афганистане, участник войны в Югославии. Был награжден в том числе двумя орденами Красной Звезды. С начала 2000-х работал журналистом, писал о криминале и происшествиях. Начинал в газете "Тольяттинское обозрение", с 2010 г. работал на портале "Волга Ньюс".

После начала СВО он переживал, что в силу возраста и состояния здоровья не может отправиться на передовую - боялся стать обузой. В апреле 2025 г. в возрасте 58 лет он все-таки подписал контракт с Минобороны. Имея большой армейский опыт и воинское звание "старший прапорщик", возглавил мотострелковое отделение и уже в начале мая был отправлен "на боевые" на территории ДНР. 15 мая не вернулся с боевого задания, попав под минометный обстрел в районе села Даченское.

Долгое время Олег числился пропавшим без вести. Похороны прошли только в декабре 2025 года.