Самарский областной суд огласил приговор участникам "Неверовской группировки"

По данным суда, группировка действовала в Самарской области с 1997 года. Ее целью был контроль над коммерческими структурами и устранение конкурентов.
В 2012–2013 годах подсудимые, "действуя по указанию руководителя группировки, приняли участие в приготовлении к убийству двух предпринимателей, вели наблюдение через установленные трекеры, фиксировали с помощью цифровых фотокамер местонахождение, используемый автотранспорт", — говорится в материалах суда. Но преступления не были совершены, так как одна из намеченных жертв уехала из региона, а исполнитель второго покушения был убит до реализации плана.
Напомним, жертвами должны были стать Александр Петровский и Олег Загузов.
Четверо других участников уже осуждены, а руководитель преступного сообщества объявлен в международный розыск.