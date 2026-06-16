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В Самаре росгвардейцы уничтожили артиллерийские снаряды времен ВОВ

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Сотрудники ОМОН "Утес" Управления Росгвардии по Самарской области обследовали и уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщило ведомство.

Боеприпасы были обнаружены при земляных работах на территории Промышленного района Самары. На место выехала группа разминирования ОМОН.

Обследовав участок, специалисты нашли 50 артиллерийских снарядов различных типов и калибров. Боеприпасы, предположительно, периода Великой Отечественной войны находились в состоянии сильной коррозии. Примерно половина из них содержала взрывчатые вещества и представляла собой опасность.

Соблюдая необходимые меры безопасности, росгвардейцы организовали транспортировку находок на специализированный полигон, где и уничтожили их накладным зарядом.

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Назад. 16 июня 2026
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