16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

А за окошком месяц май: Wink представляет премьеры последнего месяца весны

Читали 10

Майская кинофиша онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) объединяет очень разные истории, которые обязательно украсят праздники и будни самого любимого месяца весны. В ней соседствуют первый российский сериал о большом теннисе, грезы о космосе на фоне правды жизни, сказочные истории о царевне Лягушке и домовенке Кузе, российская эпическая историческая драма из XIII века и свежий канадско-американский криминальный триллер.

На протяжении всего мая будут выходить новые эпизоды сериала "Первая ракетка" (18+) линейки Wink Originals с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. Она — юная талантливая теннисистка, которая вынуждена оставить большой спорт. Он — тренер, который ищет одаренного воспитанника для того, чтобы вывести его на главные мировые корты. Судьба сводит главных героев в московском теннисном клубе, где Катя влегкую обыгрывает богатых любителей на деньги. Сможет ли тандем добиться успеха, на какие жертвы придется пойти обоим, что и кто встанет на их пути, в какую тайну Катя не посвятила тренера, поставившего все на кон — новые перипетии истории раскрываются каждый четверг.

С 4 мая поклонники Марка Эйдельштейна смогут посмотреть на Wink драму "Космос засыпает" (16+). В полнометражном дебюте Антона Мамыкина поднимается всегда актуальный вопрос взросления: можно ли отказаться от своей мечты ради семьи? Эйдельштейн играет студента престижного вуза, грезящего о космосе. Но реальность требует оставить учебу и вернуться в родной дом на берегу Белого моря, чтобы помочь семье. Также в фильме снимались Дарья Екамасова, Никита Конкин, Софья Воронцова и другие.

Уже доступна на Wink романтическая драма "Первая" (16+). Главный герой Паша — студент-зумер, который никогда не влюблялся, да ему и некогда. У него есть ночной клуб, доставшийся в наследство от родителей, и долги, которые растут быстрее, чем он успевает принимать решения… Все начинает меняться, когда в жизни Паши появляется необыкновенная Алиса — полная противоположность студента-программиста, она одевается как настоящая леди, любит классическую музыку и сама играет на рояле. В итоге она "взломает" код Паши. Главные роли в фильме исполнили Олег Савостюк ("Алиса в стране чудес", "Дайте шоу") и дебютантка Ирина Новиченко.

Небольшой русский город Козельск в 1238 году сыграл большую роль в истории. Защитники крепости во главе с 12-летним князем Василием остановили огромное войско Золотой Орды, которое на протяжении двух месяцев пыталось сокрушить преграду. Войска Батыя уже разорили Владимир и Москву, но Козельск оказал небывалое сопротивление, приведшее к потерям тысяч монголов. В четырехсерийной исторической драме "Злой город" (18+), расширенной версии одноименного фильма Константина Буслова, снимались Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Владимир Любимцев, Артем Волобуев и другие.

Всю семью перед экранами соберут продолжения любимых сказочных историй. В фильме "Царевна-лягушка 2" (6+), который уже доступен в Wink, Ивана Царевича и Василису ждут новые испытания. В разгар свадебного пира невеста внезапно исчезает. Влюбленный Иван бросается на спасение любимой, которую захватила могущественная тмутараканская ведьма Морена, мечтающая о всемирном господстве. В сказке снимались Никита Кологривый, Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Светлана Пермякова и другие.

В доме Кузи и Наташи появляется неожиданная гостья — загадочная Тихоня. Как это изменит устоявшуюся веселую жизнь героев истории расскажет "Домовенок Кузя 2" (6+). К своим ролям вернулись Екатерина Стулова, София Петрова, Марк Богатырев, Женя Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов, Марк Андреасян и другие. Образ опасного Кощея воплотил Иван Охлобыстин, Кузю вновь озвучил Сергей Бурунов, а Нафаню — Гарик Харламов.

Ну, а взрослые члены семьи, после сказок, с 20 мая могут посмотреть свежий канадско-американский криминальный триллер "Нормал" (18+). Улисс приезжает в небольшой городок Нормал, чтобы временно занять должность шерифа. Город кажется почти сонным и дружелюбным. Но дерзкое ограбление банка показывает, что в тихом омуте все неспокойно. Похоже, что в преступный заговор вовлечен весь город. Теперь Улиссу нужно решить, готов ли он пойти до конца, защищая закон, и разрушить кажущуюся идиллию. В ролях Боб Оденкерк, Райан Аллен, Билли Маклеллан, Лина Хиди, Генри Уинклер и другие.

В мае на Wink можно посмотреть премьеры нескольких телевизионных проектов. Уже доступна 12-серийная ретромелодрама "Берега любви" (16+) телеканала "Dомашний" рассказывает историю Насти и Матвея, которая разворачивается в самый сложный период — с конца двадцатых до начала пятидесятых прошлого века. Их характеры и судьбы раскрываются на фоне переломных исторических событий нашей страны: коллективизации, раскулачивания, Великой Отечественной войны… Главные роли в проекте Екатерины Двигубской исполнили Евгения Шахнович и Кирилл Кузнецов.

17 мая появится новый сезон проекта Пятого канала "Изгой" (16+) под названием "Нет пути назад". Зрителей ждет новая встреча с майором полиции Георгием Белоногом — героем, который уже не раз доказывал: даже в самых запутанных делах он идет до конца. Однако в этот раз ставки значительно выше, а противник гораздо ближе, чем кажется. Роли исполнили Андрей Фролов, Глафира Козулина, Оксана Базилевич, Марк Овчинников, Евгений Антонов, Мария Столярова и другие.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по решению правообладателей.

Версия для печати

Новости

Назад. 05 мая 2026
А за окошком месяц май: Wink представляет премьеры последнего месяца весны

В России и мире

Цифровое гостеприимство: отельеры и рестораторы Самары оценили сервисы от "Ростелекома"

"Ростелеком" провел бизнес-завтрак по теме цифровизации сферы гостеприимства. Мероприятие посетили владельцы отелей, ресторанов и представители органов власти. Участники обсудили подготовку к летнему туристическому сезону и познакомились с преимуществами сервисов "Цифровой отель" и "Рестомания" от "Ростелекома". Эксперты компании рассказали, как эти решения помогут автоматизировать рутинные процессы, увеличить прибыль и оптимизировать расходы.

ПСБ и СГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве и открыли учебное пространство для студентов

ПСБ и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение качества образовательного процесса и формирование кадрового резерва для банковской отрасли. Документ подписали региональный директор ПСБ в Самарской области Виталий Белоцкий и исполняющий обязанности ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

Культура и стиль

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

"Цербер" остановит биологическое оружие: на Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы <a href="https://wink.ru/seasons/smersh-4-sezon-2-year-2026" target="_blank">"Операция "Цербер"</a> (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Люди

Сергей Пальмов: "В будущем голосовые системы станут умнее"

Включить музыку, найти необходимую информацию в интернете, заказать товар или услугу, прослушать новости — это далеко не полный список того, что можно сделать с помощью голосовых помощников, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни. Их работу обеспечивает голосовой пользовательский интерфейс. Об особенностях его создания и функционирования "Цифра" поговорила с кандидатом технических наук, доцентом кафедры информационных систем и технологий ПГУТИ Сергеем Пальмовым.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она