Авто такси и каршеринга стали реже попадать в ДТП, а женщины, наоборот, в 2026 г. чаще становились виновниками аварий

По итогам 1 квартала 2026 г. LADA вновь стала лидером антирейтинга самых аварийных автомобилей в стране. При этом с начала года заметно увеличилось количество ДТП с участием китайских авто. Также за первые три месяца 2026 года увеличилась доля женщин-виновниц дорожных аварий в сравнении с 1 кварталом 2025 года — к такому выводу пришли эксперты Страхового Дома ВСК.

По данным Страхового Дома ВСК, в ТОП-5 наиболее аварийных авто по ОСАГО по итогам 1 квартала 2026 г. вошли:

  1. LADA — 13% ДТП (16% в 1 квартале 2025 г.)
  2. Toyota — 11% (8,3% в 2025 году)
  3. Kia — 7% (5,2% в 2025 году)
  4. Hyundai — 7% (6,1% в 2025 году)
  5. Nissan — 5% (не входил в топ-5 в 2025 году)

На популярные китайские бренды приходится порядка 9% ДТП. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 7%. В лидерах — Chery (1,8% от общего числа ДТП и 20% от наиболее аварийных китайских брендов), Haval (1,8% и 19% соответственно) и Geely (1,5% и 16% соответственно) — все бренды продемонстрировали рост аварийности в сравнении с 1 кварталом 2025 годом.

В антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий вошли традиционные лидеры — Москва (8%), Московская область (6,5%) и Краснодар (6%), а также Новосибирская область (4,7%), Татарстан (3,2%), Ростовская область (3%). Среди крупных регионов страны самые аккуратные водители проживают в Перми, Иркутске (по 0,9%), Томске (0,7%) и Ленинградской области (0,5%).

Примерно 18% ДТП происходит с участием корпоративных автомобилей (вкл. такси и каршеринг) — для сравнения, в 1 квартале 2025 года этот показатель составлял 20%. Среди водителей-физлиц в лидерах по аварийности по-прежнему мужчины — 77% ДТП, при этом их доля сократилась с 83% в 2025 году.

Около 7% аварий фиксируется с участием авто премиальных брендов. Самые "опасные" водители — обладатели Mercedes-Benz (почти каждое третье ДТП с премиальным авто), BMW (23%) и Audi (17%).

04 мая 2026
Цифровое гостеприимство: отельеры и рестораторы Самары оценили сервисы от "Ростелекома"

"Ростелеком" провел бизнес-завтрак по теме цифровизации сферы гостеприимства. Мероприятие посетили владельцы отелей, ресторанов и представители органов власти. Участники обсудили подготовку к летнему туристическому сезону и познакомились с преимуществами сервисов "Цифровой отель" и "Рестомания" от "Ростелекома". Эксперты компании рассказали, как эти решения помогут автоматизировать рутинные процессы, увеличить прибыль и оптимизировать расходы.

ПСБ и СГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве и открыли учебное пространство для студентов

ПСБ и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение качества образовательного процесса и формирование кадрового резерва для банковской отрасли. Документ подписали региональный директор ПСБ в Самарской области Виталий Белоцкий и исполняющий обязанности ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

"Цербер" остановит биологическое оружие: на Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы <a href="https://wink.ru/seasons/smersh-4-sezon-2-year-2026" target="_blank">"Операция "Цербер"</a> (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Сергей Пальмов: "В будущем голосовые системы станут умнее"

Включить музыку, найти необходимую информацию в интернете, заказать товар или услугу, прослушать новости — это далеко не полный список того, что можно сделать с помощью голосовых помощников, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни. Их работу обеспечивает голосовой пользовательский интерфейс. Об особенностях его создания и функционирования "Цифра" поговорила с кандидатом технических наук, доцентом кафедры информационных систем и технологий ПГУТИ Сергеем Пальмовым.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

