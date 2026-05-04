Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре лидирует спрос на сельское хозяйство и арендные бизнесы

В Самаре подавляющая часть спроса и предложений приходится на покупку и продажу готовых бизнес-решений. Заметнее всего растет спрос на бизнесы в сфере сельского хозяйства— в 2,8 раза. Также в лидерах — стоматологии, кондитерские и пекарни. Аналитики Авито подвели итоги I квартала 2026 года на рынке готового бизнеса.

При этом 86% доли спроса приходится на покупку бизнеса, 10% — на поиск партнера и 2% — на аренду бизнеса. В предложении также лидирует продажа: на нее приходится 83% объявлений. Еще 15% составляют предложения о партнерстве, а 3% — об аренде бизнеса.

Несмотря на то, что в текущих условиях предприниматели пока что осторожно инвестируют в бизнесы, есть категории, которые показывают стабильный рост спроса. Так, снова растет интерес к сфере сельского хозяйства и арендным бизнесам — квартал к кварталу спрос на них вырос в 2,8 раза и на 79% соответственно. Еще один продолжающийся тренд — IT бизнесы и бизнесы развлечений, спрос на них увеличился на 78% и 31% соответственно.

"Мы видим перераспределение интереса в пользу более понятных и управляемых форматов. В первую очередь это ПВЗ и арендные бизнесы — модели с относительно предсказуемой экономикой и более низким порогом входа. В условиях неопределенности предприниматели чаще выбирают решения, где проще оценить окупаемость и быстрее выйти на стабильный денежный поток. Поэтому спрос смещается от более сложных проектов к форматам с понятной операционной моделью", — прокомментировал Александр Мирской, директор бизнес-направления "Авито Бизнес 360".

Среди подкатегорий аналитики зафиксировали рост в сфере сельского хозяйства (х2,8 раза), стоматологии (х2,2 раза), кондитерских и пекарнях (х2,2 раза), сфере спорта и активного отдыха (+79%) и в IT бизнесах по созданию интернет-ресурсов (+80%).

По объему спроса также лидируют IT бизнесы (28%). На втором месте —   ПВЗ с долей 16%. Тройку лидеров занимает сфера торговли (13%). В топ-5 также вошли бизнесы в сфере услуг (11%) и общепита (10%). Годом ранее топ распределялся так: торговля (22%), общепит (16%), ПВЗ (14%), красота и здоровье (9%), автобизнесы (8%). Таким образом, IT-бизнесы вышли на первое место, обогнав торговлю и общепит, а сфера услуг вошла в топ-5, вытеснив сегмент красоты и здоровья и автобизнес.

Объем предложения о продаже готового бизнеса в сравнении с прошлым годом практически не изменился и остается стабильным, но также растет в некоторых категориях. Так, количество объявлений о продаже ПВЗ выросло на 78% год к году. Сейчас этот рынок очень динамичный — уже не первый квартал рост показывает как спрос, так и предложение. Также вырос объем предложений в сфере развлечений на 50%.

Среди подкатегорий самый заметный рост показывают ПВЗ (+78%), автосервисы (+56%), универсальные магазины (+29%), бизнесы в сфере развлечений (+52%), а также цветочные магазины (+50%).

Больше всего предложений пришлось на бизнес в сфере торговли (23%). Далее идут сфера общепита (14%) и ПВЗ (11%). Также в пятерке лидеров — предприятия в сфере услуг (11%) и красоты и здоровья (10%). 

Самое заметное снижение средней стоимости за квартал продемонстрировали ПВЗ — на 22%, до 600 тыс. рублей. Бизнесы в сфере развлечений подешевели на 15%, до 2,2 млн рублей. На 8% ниже стали стоить IT бизнесы, в среднем 61 тыс. рублей. Практически не изменилась стоимость бизнесов в сфере общепита (они стоили в среднем 87 тыс. рублей). А предприятия в сфере туризма подорожали на 18%, до 18 млн рублей в среднем. 

