Опубликован порядок обращения к страховщику ОСОПО пострадавших в результате обрушения на карьере в Магаданской области

30 апреля 2026 г. в карьере при производстве работ по добыче каменного угля на разрезе Кадыкчанский, расположенном в Сусуманском районе Магаданской области, произошло обрушение нерабочего борта.

Разрез Угольный участок "Перспективный" принадлежит ООО "Северовостокуголь". Ведение горных работ на участке осуществляет ООО "Колымская угольная компания" (ООО "КУК"). Под завалы попало предположительно 8 работников ООО "КУК". По ситуации на 4 мая 2026 г. найдены тела четырех работников. Работы по разбору завала продолжаются.

Если произошедшее событие будет признано аварией на опасном объекте в трактовке закона № 225-ФЗ, иждивенцам погибших, а при их отсутствии ближайшим родственникам, положены страховые выплаты в пределах страховой суммы по полису обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО).

Право на получение страховой выплаты по ОСОПО за вред жизни, причиненный в результате аварии на опасном объекте, имеют иждивенцы погибшего, а в случае их отсутствия — супруга, родители, дети. Для получения страховой выплаты необходимо предоставить в страховую компанию следующие документы: заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, документы, подтверждающие факт иждивения и/или родства с погибшим, свидетельство о смерти, оригиналы документов, подтверждающих размер осуществленных расходов на погребение (при необходимости компенсации таких расходов).

Размер выплат в случае гибели человека в результате аварии на опасном объекте составляет 3 млн руб., кроме того до 40 тыс. руб. в качестве возмещения расходов на погребение.

Пострадавшие могут обращаться на электронный адрес страховщика: corploss@vsk.ru, либо на сайт страховщика: https://www.vsk.ru/duu-liability/osopo/role, а также по телефону горячей линии 8 800-775-77-51.

Потерпевший и/или законный представитель вправе обратиться с заявлением о выплате страхового возмещения и прилагаемыми к нему документами, непосредственно в ближайший филиал САО "ВСК", предварительно согласовав дату и время визита через телефон горячей линии.

Адрес офиса в г. Магадане: ул. Ленина, д. 3.