Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Центр "Северсталь Инжиниринг" представил решения по снижению металлоемкости оборудования до 30%

На международной конференции "Нержавеющая сталь и российский рынок", прошедшей в Москве, руководитель проекта по биметаллическому прокату "Северсталь Инжиниринг" Алексей Соболев представил технологический подход к использованию биметаллического проката в оборудовании ответственного назначения. Компания показала, в каких случаях биметаллы могут стать альтернативой монолитной нержавеющей стали и обеспечить отечественным производителям дополнительный экономический эффект.

Представленные на конференции решения были разработаны Центром "Северсталь Инжиниринг" с ориентацией на потребности предприятий тяжелого машиностроения, судостроения и нефтехимии— сегментов, где оборудованию одновременно требуются высокая прочность несущей части и стойкость рабочей поверхности к агрессивным средам.

В таких случаях использование коррозионностойкого биметалла позволяет рационально распределить свойства материала между слоями: базовый слой воспринимает основные механические нагрузки, а плакирующий обеспечивает требуемую стойкость к коррозии. При этом переход на широкоформатный биметаллический лист дает дополнительный технологический эффект на этапе изготовления. По сравнению с решениями из традиционной нержавеющей стали он позволяет сократить длину сварных швов на 10%, снизить затраты на сварочные материалы до пяти раз, а металлоемкость конструкции — до 30%, при сохранении необходимых эксплуатационных характеристик готового изделия.

Параллельно эксперты "Северсталь Инжиниринг" разрабатывают перспективные направления применения биметаллов: в производстве оборудования для эксплуатации в экстремальных условиях, при изготовлении труб среднего и большого диаметра, а также в качестве замены нержавеющих сталей и сплавов в толстолистовом прокате — за счет снижения толщины металла и оптимизации сварочных операций.

"Развитие биметаллических решений открывает для отечественной промышленности дополнительные возможности в части локализации производства оборудования ответственного назначения. Речь идет не только о замещении отдельных материалов, но и о переходе к более эффективным конструктивным подходам, которые позволяют снижать металлоемкость и затраты на изготовление оборудования при сохранении эксплуатационных характеристик. Со своей стороны, "Северсталь Инжиниринг" как научно-технический партнер готов сопровождать заказчиков на всех этапах: от подбора оптимальной композиции слоев до внедрения решения в производство с подтвержденным экономическим эффектом", — отметил руководитель проекта по биметаллическому прокату "Северсталь Инжиниринг" Алексей Соболев.

Комплексный подход компании к обеспечению рынка коррозионностойкими материалами учитывает потребности предприятий разного масштаба. Благодаря объединению компаний "Северсталь Дистрибуция" и "А ГРУПП" под единым брендом "Северсталь Сеть" экспертиза и технологические решения "Северсталь Инжиниринг" стали доступны для предприятий малого и среднего бизнеса. Клиентам МСБ также доступен широкий сортамент металлопродукции, включая тонколистовой и толстолистовой нержавеющий прокат, во всех точках продаж сети, а специализированные склады нержавеющего металлопроката в Москве и Санкт-Петербурге расширяют эти возможности. Такая синергия развитой логистической инфраструктуры и передовой экспертизы позволяет заказчикам получать материалы и поддержку от одного надежного партнера и эффективно решать любые производственные задачи.

