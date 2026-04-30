Эксперт рассказал, под кого подстраивать резюме — под человека или под ИИ-агента

Более 90% работодателей уже используют автоматизированные системы для отбора откликов, а 88% компаний применяют ИИ для первичной проверки кандидатов. Поэтому резюме все чаще сначала смотрит не рекрутер, а система.

По словам Татьяны Сеземиной, руководителя "Платформы ИИ-агентов" направления Т1 ИИ (ИТ-холдинга Т1), резюме нужно писать так, чтобы оно было понятно и алгоритму, и человеку.

"ИИ-агент сравнивает резюме с вакансией, смотрит на опыт, навыки, должности, инструменты и совпадение с требованиями. Поэтому кандидату важно не писать общими словами, а прямо объяснять, что именно он делал, с какими системами работал и какого результата добился. Конкретные примеры из своей работы стоит приводить по методу STAR: ситуация, задача, действие, результат. Например, вместо "умею анализировать данные" можно написать: "В проекте X выявил проблему Y и предложил решение, которое помогло повысить эффективность на Z%". Цифры и факты очень важны для оценки алгоритмом", — пояснила эксперт.

Чтобы резюме лучше проходило первичный отбор, его стоит немного адаптировать под каждую вакансию. Не нужно переписывать весь документ, но важно сверить формулировки: если в вакансии указаны конкретные инструменты, задачи или отраслевой опыт, их стоит назвать теми же понятными словами. Например, не прятать "1С" внутри общего описания "работал с учетными системами", не заменять "CRM" фразой "вел клиентскую базу", а редкие сокращения лучше расшифровывать.

Автоматический фильтр может хуже считывать резюме с нестандартной структурой, сложной инфографикой, таблицами и дизайнерскими блоками. Креативные названия разделов тоже могут мешать: "мой путь" вместо "опыт работы" или "чем я полезен" вместо "навыки" выглядят живо для человека, но не всегда понятны системе.

При этом писать резюме только под ИИ не стоит. Набор ключевых слов без реального опыта может помочь пройти фильтр, но потом вызовет вопросы у рекрутера. Лучше делать ставку на короткие формулировки, конкретные задачи и результаты в цифрах.

Цифровое гостеприимство: отельеры и рестораторы Самары оценили сервисы от "Ростелекома"

"Ростелеком" провел бизнес-завтрак по теме цифровизации сферы гостеприимства. Мероприятие посетили владельцы отелей, ресторанов и представители органов власти. Участники обсудили подготовку к летнему туристическому сезону и познакомились с преимуществами сервисов "Цифровой отель" и "Рестомания" от "Ростелекома". Эксперты компании рассказали, как эти решения помогут автоматизировать рутинные процессы, увеличить прибыль и оптимизировать расходы.

ПСБ и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение качества образовательного процесса и формирование кадрового резерва для банковской отрасли. Документ подписали региональный директор ПСБ в Самарской области Виталий Белоцкий и исполняющий обязанности ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

Премьера восьмисерийной спортивной драмы "Первая ракетка" (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы "Операция "Цербер" (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Включить музыку, найти необходимую информацию в интернете, заказать товар или услугу, прослушать новости — это далеко не полный список того, что можно сделать с помощью голосовых помощников, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни. Их работу обеспечивает голосовой пользовательский интерфейс. Об особенностях его создания и функционирования "Цифра" поговорила с кандидатом технических наук, доцентом кафедры информационных систем и технологий ПГУТИ Сергеем Пальмовым.

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

