16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

ПСБ назвал ТОП-3 района Самары, где чаще всего берут ипотеку

Читали 6

По итогам 2025 году наибольшим спросом у самарцев, приобретавших жилье в ипотеку в ПСБ, пользовался Промышленный район. На него пришлось более 47% от общего числа сделок по городу. На втором месте — Октябрьский район с долей 34%, на третьем — Советский район с 19%. Эти районы удерживают лидерство уже третий год подряд.

Промышленный район — самый густонаселенный в Самаре. В первую очередь он привлекает разнообразием жилья под любой бюджет: здесь можно найти как доступные варианты в домах советской постройки, так и современные жилые комплексы. Хорошая транспортная развязка делает этот район удобным для передвижения по городу, а парк имени Гагарина, который является одним из лучших в Самаре, создает комфортные условия для семейного отдыха.

Октябрьский район является географическим и деловым центром Самары. Его чаще всего выбирают те, кто рассматривает недвижимость одновременно как место для проживания и инвестицию. Квартира здесь почти не теряет в цене, и при необходимости ее можно продать быстрее, чем в любом другом районе города. А близость к набережной Волги, современные жилые комплексы бизнес-класса и насыщенная городская жизнь превращают покупку недвижимости здесь в осознанное вложение в качество жизни.

Советский район привлекает сочетанием тихой городской среды и невысоких цен на жилье. Квадратный метр здесь нередко доступнее, чем в Октябрьском и Промышленном районах, при сопоставимом уровне удобства. Немаловажную роль играет транспортная инфраструктура: через район проходят крупные городские магистрали, откуда удобно добраться в любую точку Самары. А концентрация вузов и колледжей делает его популярным среди родителей, берущих ипотеку "на вырост" — для детей.

Самара ожидаемо остаётся главным центром ипотечного спроса в регионе: около 70% заемщиков ПСБ приобретали жилье в областной столице, 27% — в Тольятти, остальные сделки прошли в Новокуйбышевске и Сызрани.

Жители региона в целом демонстрировали схожие предпочтения в выборе типа недвижимости. Доля сделок на вторичном рынке достигла 56% от общего объема и выросла почти вдвое по сравнению с предыдущим годом. Во многом это связано с тем, что разрыв в цене между готовыми квартирами и новостройками заметно сократился. При этом вторичное жилье позволяло въехать в квартиру сразу после сделки, не ожидая сдачи дома и не неся дополнительных расходов на аренду в период ремонта. Средний чек по таким сделкам составил 2,64 млн рублей.

"Несмотря на сохраняющуюся рыночную турбулентность, ипотека по-прежнему остается основным инструментом покупки недвижимости. Рождение ребенка, смена места жительства или работы — все это естественные драйверы спроса, формирующие потребность в улучшении жилищных условий", — отмечает Виталий Белоцкий, региональный директор ПСБ в Самарской области.

Версия для печати

Новости

Назад. 20 марта 2026
В России и мире

Культура и стиль

Люди

Кошелек

Здоровье

Мой дом

Он и она